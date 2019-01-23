方駿喪妻4年成了全職爸爸 照顧12歲萌女不拍戲

2019年01月23日 20:40 中時 林淑娟

方駿秀出手機裡女兒的照片。（華視）

由關懷演藝人員基金會主辦的「關懷演藝人員春節聯歡餐會」，22日發生資深藝人鄭惠中當眾掌摑文化部長鄭麗君事件，引發軒然大波。資深藝人方駿23日出席華視台語喜劇《鬥陣來鬧熱》23日開鏡時表示，事發當時他正在講話，有直擊呼巴掌過程，鄭部長風度很好，當下只是笑笑。他坦言和鄭惠中很熟，但與王彩樺則都同聲譴責暴力：「有暴力就不好，被演藝工會開除是OK的」。

方駿因老婆胃癌過世，為全心陪12歲的女兒，已4年未接戲，更沒辦法接演八點檔戲劇，他坦言現階段接演短劇的工作比較適合，演起來也比較輕鬆愉快。過去4年他天天為女兒煮早點，晚上6點半再接她放學，被問是否想再找一個伴，他說，女兒說「那是不可能的事」，他也覺得不想要，先照顧好自己比較重要。一旁的王彩樺笑說，她80歲的老爸一直在換女朋友，「駿哥很養身，應該也很厲害」。

方駿是狄鶯的親舅舅，他說沒跟她聯絡，坦言孫安佐的事情太大了，他當時也不知道怎麼安慰，相信對她打擊一定很大。現在孫安佐成了網紅，他覺得可以賺錢、運動和健身也不錯。被問孫安佐在美國被逮時他驚訝嗎？他說，這是家庭教育問題，「喜歡玩刀玩槍，到國外就會出事，畢竟每個國家國情不同」，也透露狄鶯夫妻倆應該花不少錢。他們往年本來就很少一起過年，今年也不一定會聚會。

再次接拍華視新戲王彩樺表示，跟華視真的太有感情了，她第一部戲就是在華視拍《恩情深似海》，藝名也是華視過去的節目部經理郭婉華取的，這次在劇中與方駿兩人飾演夫妻，她笑說：「駿哥是我出道的恩人，我以前都吃他家、睡他家的、用他家的！」十分感恩方駿以前一路帶她拍戲，也很開心能再次合作。

首次擔任戲劇男主角許富凱，表示這是他第一次演電視劇，他開心地喊：「我終於開口了啦！」原來他之前演電影都沒有甚麼台詞，終於可以在這部戲中開口說話了，尤其九成台詞都要用台語發音，「有時看到劇本不知道怎麼翻譯，我還在家裡跟爸爸對本」，甚至之前難得去日本度假，還帶著劇本去讀。

華視《鬥陣來熱鬧》由王彩樺、方駿、許富凱、何蓓蓓聯手主演，由《阮氏碧花與她的兩個男人》編劇范云杰擔任導演。華視自2018年開始獲得文化部補助6000萬製播「華視優質台語影音計畫」，以戲劇來發揮台語文化的軟實力，其中包括生活情境劇《鬥陣來鬧熱》、精緻迷你劇集《俗女養成記》、8部華視金選劇場《寸尺》、《重聚》、《我的阿北同學》、《青春魯蛇物語》、《夏之橘》、《蘇爺爺的肖像畫》、《忘川》、《失父招領》等節目，將陸續於2019年在華視主頻HD播出。

(中時 )