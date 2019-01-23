抗議司法不公！8旬翁台中騎車北上苗栗地院「靜躺」

2019年01月23日 20:52 中時 巫靜婷

老翁抗議司法不公，不定時從台中沙鹿騎車到苗栗地院靜坐、靜躺抗議，警方獲報到場關心。（巫靜婷翻攝）

台中市81歲吳姓老翁抗議司法不公，2個多月前，不定時從沙鹿區騎車到苗栗地方法院靜坐、靜躺抗議，23日遭驅趕，便將隨身助行器與紅色抗議布條移至法院外人行道後，躺臥在地上抗議，引路人側目，警方獲報將其帶回派出所，通知其家人帶回。

吳姓老翁表示，1996年底跟李姓、黃姓男子，合資約2400萬元在苗栗縣通霄鎮買1筆土地，2名合夥人未經他同意，分割部份土地變賣約1400萬，剩餘部份遭設定抵押，後來遭法院拍賣，於是他委由律師控告李、黃2人侵害他的權利，主張賠償800萬，但去年6月法院駁回提告，才憤而抗議司法不公。

法院庭長宋國鎮表示，吳翁與人合夥出資購買土地，登記在其中1人名下，後來土地被登記名義人分割出售，其餘部分被抵押拍賣，吳翁主張侵害其權利，但法官認為這是合夥財產，應先清算或以合夥主張權利，吳翁不能以個人名義來告，是他的委任律師「告錯了」，吳翁得知需先清算財產後，去年年底又再提起清算告訴，目前合夥人清算結果尚未得知。

警方表示，吳翁認為法官不公，損害他的財產權益，2個月前，不定時自台中市沙鹿區騎機車，並帶著助行器，抵達法院大廳，席地而坐抗議，每次皆堅持到法院傍晚5點下班後才肯離去，獨身靜坐、靜躺，並無影響到他人，警方只能苦口相勸，23日因遭驅趕躺臥在人行道，由於行為影響到用路人安全，先將他帶回派出所，再通知家人帶回。

(中時 )