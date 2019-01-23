網傳奧運冠軍搶好友尪 情色對話曝光「X嘴裡」

2019年01月23日 20:44 中時電子報 蔡曉婷

疑似江鈺源和好友老公對話曝光，左為江鈺源發文，右為好友老公。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

被搶老公女子轉發相關貼文。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

27歲體操女神江鈺源2008年曾得到北京奧運會體操女子團體冠軍，過去她曾和「吊環王」陳一冰傳戀情，近日微博上傳出江鈺源疑似介入同為體操界好友的婚姻，和閨密好友的老公過從甚密，網上還熱傳疑似兩人鹹濕對話紀錄，女方喊要強姦男方，男方回應：「射嘴裡」，但截圖真實性江鈺源方面暫無回應。

據《鳳凰網娛樂》報導，網上熱傳江鈺源疑似搶好友老公，還教男方如何跟自己的閨密離婚，引發網上熱傳，消息曝光後，疑被江鈺源搶走老公的正宮在微博轉發相關貼文回應：「小三，為了自己一時之快不惜拆散一個家庭」，似乎間接證實此事。

而江鈺源和好友老公的對話曝光，可見江鈺源說：「過幾天等著我去強姦你吧」，好友老公回了一張拍手的圖，江鈺源再說：「如果你活好，我就賞賜你陪我睡」，男方回：「射嘴裡」，江鈺源又說：「不行」。

在另一張對話截圖中，江鈺源教好友老公先拖著，別主動找元配談離婚，「如果你一回來就找她離婚，她會覺得你立馬離婚就是為了跟我在一起，所以先拖著，她著急了會來跟你離婚的」，好友老公回：「明白，太對了」，對此，江鈺源尚未出面說明。

(中時電子報)