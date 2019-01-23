首家公民電廠申請再生能源憑證(T-REC)

2019年01月23日 20:54 工商 陳碧芬

公民電廠是民眾自己擁有、並且負責管理營運的電廠，現在最常看到是農地漁塭、社區、學校架設太陽能板發電自用，花旗(台灣)銀行23日攜手非營利組織陽光伏特家，協助宜蘭聖嘉民老人長期照顧中心在屋頂建造太陽能光電系統，太陽能發電不僅能夠提供機構使用，降低電費開銷，同時向經濟部標檢局申請再生能源憑證(T-REC)，讓產生的綠電可以透過能源憑證交易平台銷售，銷售所得將回饋挹注於機構營運需求。

花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示，這是首見一舉兩得的永續策略。花旗台灣自2017年起，陸續協助台南烏腳病紀念園區與雲林樟湖生態國民中小學建置公民電廠，此次協助宜蘭聖嘉民長照中心建置太陽能發電自用，並進一步申請再生能源憑證。此計畫不僅為聖嘉民帶來穩定收益，更希望能建立典範，號召更多企業參與，讓『綠能屋頂全民參與』不僅是口號，更是行動。

莫兆鴻指出，花旗(台灣)銀行長年推動企業社會責任，並以聯合國17個『永續發展目標』（SDG）為依歸，這次攜手陽光伏特家，幫助聖嘉民建置太陽能發電與綠能憑證，具體達成目標3(保障各年齡層的健康福祉)、目標7(確保人人都可取得永續、乾淨的現代能源)與目標11(促進城市與人類居住城市的永續性)三項里程碑

花旗(台灣)銀行母公司花旗集團，自2014年發布「永續發展策略」(SustainableDevelopmentStrategy)，承諾十年內將投入1000億美元，鎖定再生能源、綠色建築、永續交通與綠色債券等領域耕耘。

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