《地獄怪客》歡慶新年 Q版門神貼、紅包袋免費送

《地獄怪客：血后的崛起》角色具全新造型。（海樂提供）

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《地獄怪客：血后的崛起》發送紅包袋。（海樂提供）

由《怪奇物語》大衛哈伯、動作女神蜜拉喬娃維琪演出的暗黑系超級英雄《地獄怪客：血后的崛起》，自公開預告片後，獲得各方的正面評價，全新造型魔角與自帶怒火炬，瞬間讓人熱血沸騰。

《地獄怪客：血后的崛起》(Hellboy)又被網友暱稱為大紅（BigRed），電影公司特別提早四個月前展開宣傳，並破例開放授權邀請台灣知名插畫家，結合傳統新年與地獄怪客形象，設計門神貼與紅包袋，造型可愛吸睛。在全台指定影城可免費索取，數量有限。

繪製門神貼的插畫家四小折表示：「這次設計比較困難的地方，就是要將自己的角色來COSPLAY地獄怪客，思考著要怎麼融合美式漫畫、中國風加上可愛元素，並且把它們無違和的呈現在門神貼裡面。畫得太血腥會跟過年氣氛起衝突，太可愛又失去霸氣；但最後的成品相當令人滿意。」

而紅包袋的插畫家亨利市長期經營男性話題粉絲團，這次受邀繪製他感覺十分開心說：「要讓粉絲見識我另一面的才華！」亨利市長解釋創作靈感：「要將HellboyQ版化還蠻容易的，眼大嘴大又帶著喜氣紅，一個不小心就萌到不行呢～較困難的是，將殺氣弱化成喜氣置入在紅包袋上，我就將他的「巨型右手」刻個「春」字，藉此呼應四月上映期，讓這位大漢出來跟各位見紅報春囉！」最後還特地把亂髮除去，改為大光頭，「因為現在光頭正夯!」

《地獄怪客》系列一直以來都是單部電影合約。創作人麥可米格諾拉(MikeMignola)也期望有發展續集的空間，並且能建立出一個全新的電影宇宙。

地獄怪客與目前所有超級英雄形象完全不相同，他沒有帥氣外表、沒有雄厚財力背景、甚至沒有超能力、父親還是邪惡的始源、並常慘遭同伴揶揄。但他內心善良純真，為正義而奮戰，他也常思考著，世人如此討厭我，為何還要幫助他們!？就因許多複雜原因，造就地獄怪客矛盾性格，讓電影更增可看性。《地獄怪客：血后的崛起》將於4月12日在台上映。

(中時 )

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