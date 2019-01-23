邵雨薇自曝喜歡大叔...想來一段虐心戀！

2019年01月23日 20:57 中時 潘鈺楨

電影《艾莉塔：戰鬥天使》，為呈現監製詹姆斯卡麥隆龐大的世界觀，電影公司耗資500萬打造城市快閃投影光雕秀，於華山1914文化創意園區正式揭幕，特別設計重現艾莉塔甦醒重生後大展身手的機械舞蹈情境劇演出。表演尾聲神秘嘉賓邵雨薇現身站台力挺，身穿黑色皮革緊身戰袍晉升為「絕美戰神」，畫上電影中象徵艾莉塔成長蛻變的血跡妝登台，與過去甜美氣質相比超反差，以完全不同的形象瞬間驚艷全場。

邵雨薇已經搶先看過電影，強烈推薦：「詹姆斯卡麥隆真的是非常偉大的殿堂級導演，我也有進戲院朝聖經典神作《阿凡達》，還記得那時候電影上映後，導演所採用的3D特效技術就已經很強大了，這次搶先大家欣賞《艾莉塔：戰鬥天使》更可以感覺現代科技越來越發達，細緻繁複的3D特效和動態捕捉技術很流暢，看到後面完全感覺就是身處在廢鐵市那個世界裡面！」

邵雨薇出道以來一直是以鄰家女孩形象深植人心，現場她也自曝其實根本內心是個女漢子，和艾莉塔同樣追求正義、擇善固執，學生時期為分擔家計、寧可鬧家庭革命也要轉學，現在早已是全民女神的邵雨薇笑稱這方面和艾莉塔很像：「艾莉塔在外看似作風強勢，但遇到喜歡的人就會臉皮很薄，這點也和我很像，國中三年級第一次主動告白就被打槍拒絕，之後就變得很被動，最多就是對喜歡的人釋出善意。」大讚佩服艾莉塔個性愛恨分明，大膽地表現自己，擁有超強身手和強大心靈，完全是她心中的新偶像代表，提到片中的艾莉塔和男主角雨果之間的虐心戀情，也覺得相當羨慕他們如此轟轟烈烈。

邵雨薇過去曾經演出跆拳道社長小試身手，夢想有一天前進好萊塢帥氣演出女性挑大樑的動作電影，現場許願接拍到亞洲版《史密斯夫婦》，演出既幽默又帥氣的特務角色，被問到要選哪一位亞洲男星擔任史密斯先生？邵雨薇的答案竟是韓國資深男神元斌！坦言因為喜歡大叔、這樣的熟男很有魅力。

城市快閃投影光雕秀將分別於1月25日前進台中TIGERCITY購物中心、1月26日前進高雄捷運中央公園站、1月27日前進台北華山1914文化創意產業園區，當日晚間時段6點至9點，每30分鐘開演，現場也將搭配AR巡迴卡車，讓當地觀眾立即體驗全球首創的AR濾鏡相框，福斯影片粉絲專頁更同步展開AR濾鏡相框分享活動，使用自己的手機也能一秒變身戰神艾莉塔。電影將於2月5日大年初一在台上映。

(中時 )