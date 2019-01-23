八三夭阿璞發現眼睛髒髒 一看真相原來是這樣

2019年01月23日 21:03 中時 蔡琛儀 、影音/ 杜宇喬 、影音/

八三夭23日出席「2018旺旺集團歲末聯歡會」。(盧禕祺攝)

旺旺集團尾牙 陶喆、八三夭熱唱嗨翻現場

八三夭23日出席「2018旺旺集團歲末聯歡會」，開場先以〈致青春〉炒熱現場氣氛，隨後應景獻唱〈乾啦乾啦〉，最後以招牌嗨歌〈東區東區〉，瞬間讓聯歡會的氣氛熱到最高點，員工都熱情跟著音樂節奏跳動，阿璞也不忘說：「希望大家都能跟公司名稱一樣一直一直旺下去！」團員們還在臺上與旺仔娃娃及主持人玩自拍，相當俏皮。

他們難得早起參加尾牙，打趣表示還沒睡醒，但第一次來旺旺集團唱尾牙，也笑說被現場人潮嚇到，「很少唱這麼大場，不知道這麼多人，很有趣。」小橘嘴甜說：「旺旺就是歷史悠久的大牌子。」還搞笑說：「來這裡好想吃仙貝哦！」

他們近日忙準備3月23日高雄巨蛋演唱會，還要錄新歌、跑活動，蠟燭多頭燒，小橘臉上難得冒巨痘，阿璞更說：「想說我眼睛是否有點髒，仔細一看才發現是黑眼圈！」他們透露目前新歌進度已達80％，新年新希望也盼高雄演唱會能順利進行，為今年起跑的世界巡演增添旗開得勝的喜氣。

過年他們將獲得五天假期，去年升格人父的霸天要帶兒子「小鄧」和女友回花蓮老家，他的阿嬤去年底滿100歲，打算要讓阿嬤看曾孫；小橘也要回屏東老家祭祖、阿電回臺南陪家人，阿璞自嘲休假還是得寫歌，「我的人生就是這麼悲慘。」劉逼也會和家人共度春節。

他們將在大年初五2月9日，在高雄MLD臺鋁舉辦全臺唯一「感恩簽票會」，只要持有高雄演唱會門票者，即可憑票到現場排隊獲得五位團員簽名。演唱會門票將於27日中午12點全面開

(中時 )