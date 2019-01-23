瞄準第二座小金人馬赫夏拉阿里大秀神乎其技琴藝

2019年01月23日 21:02 中時 潘鈺楨

馬赫夏拉阿里飾演傳奇鋼琴家唐薛利。（CatchPlay提供）

電影《幸福綠皮書》（GreenBook），在勇奪金球獎3項大獎後，於奧斯卡金像獎入圍名單中，再獲最佳影片、最佳男主角、最佳男配角、最佳原創劇本、最佳剪輯5項大獎提名。

其中飾演傳奇鋼琴家唐薛利（DonShirley）的馬赫夏拉阿里（MahershalaAli）不僅拿下本屆金球獎最佳男配角，已經有一座奧斯卡小金人的他，更被視為本屆奧斯卡呼聲最高的最佳男配角人選。而他在電影中展現神乎其技的琴藝指法，讓網友都好奇他本身是否就很會彈琴？阿里坦言比較精準的指法是由電影的配樂家克里斯鮑爾斯（KrisBowers）代彈，但他在開拍前，花了三個月與鮑爾斯學習彈簡單的音階和旋律，更用心揣摩唐薛利的所有姿勢，他說：「我相信一個人的技藝會深深影響那個人的外在形象，我希望就算沒坐在鋼琴前，也要讓人一眼就看出來我是個鋼琴大師。」

馬赫夏拉阿里除了以維妙維肖的演技詮釋唐薛利的高超琴藝，更下了很多苦功演繹唐薛利複雜的心境轉折，他說：「唐薛利最吸引我的是他的『複雜』，包括他的處境、他的掙扎、他表現卓越的領域，所以我要挑戰和詮釋的範疇很廣。」阿里也十分敬佩在戲裡飾演保鑣兼司機的維果莫天森（ViggoMortensen），讚揚他是要求完美的「完美主義者」，總是能完全沉浸在角色中，與他激盪出動人的火花。同時，阿里更對導演和編劇讚不絕口，讓他跟莫天森能合力展現一段深刻雋永的溫暖友誼，他說：「導演和編劇完美調配劇本，在情節描寫上拿捏得很平衡，既讓你捧腹大笑，也讓你對人物的掙扎與痛苦而低落。」電影將於25日在台上映。

(中時 )