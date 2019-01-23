影》兒「腦癱」父散盡家財 不堪壓力毒殺親子埋屍茶園

茶園。(翻攝自看看新聞)

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中時電子報
/綜合報導
腦癱兒治病花光積蓄 狠心父親不堪重負竟下毒手。(影片取自看看新聞)

今年1月12號上午10點多，在安徽一處山坡上的茶園，有村民意外發現一具童屍，警方接到報案後，立即展開調查。

黃姓男子家的茶園，地處偏僻。在發現屍體的前一天，黃就發現茶園旁有一處新土的痕跡，當時他就覺得有些奇怪。黃表示起初在園子裡，發現新土坑，還以為是誰埋了死動物。

第二天，黃又到茶園幹活，無意中挖出了一件黃棉襖。他一邊納悶著，繼續往下挖，竟挖了一具屍體出來，他嚇得立即報警，金寨縣公安局接到報警後，當即指派轄區古碑派出所民警趕赴案發地，第一時間保護好現場，警方鑑識人員到場勘查，隨後展開調查，嫌疑人很快被鎖定緝拿歸案。

警方調查發現，被害男童今年10歲，是嫌犯魏男的兒子。魏作案時，可能是今年的1月8號。當時，魏曾駕駛麵包車曾經出現在案發現場附近。

嫌疑人魏男承認是自己殺害親子，他表示，內心其實十分悲痛，但是兒子出生時就患上腦癱，生活完全無法自理，多年來為了治療兒子，家中幾乎花光了所有積蓄，散盡家財仍不見兒子有任何起色。警方表示魏家的確十分貧困，可以用家徒四壁來形容。魏供述，「兒子出生時缺氧導致腦癱，生活嚴重不能自理。」

警方初步調查，嫌疑人魏某，今年1月8號，魏開車搭載被害人至金寨縣古碑鎮，用毒藥將他殺害，然後埋屍茶園。目前，案件正在進一步偵查中。

(中時電子報)

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