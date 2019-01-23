薩諾斯也融化《我想有個家》感人提名奧斯卡

《我想有個家》在IMDb獲得8.1分。（海鵬提供）

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第91屆奧斯卡獎公布入圍名單，電影《我想有個家》（Caparnaum）自87部參賽片中脫穎而出，風光提名最佳外語片。該片近來獲得好萊塢巨星連番推薦，除日前歐普拉（OprahWinfrey）在推特上大推，《復仇者聯盟3》「薩諾斯」男星喬許布洛林（JoshBrolin），反派性格也被該片融化，直誇電影「充滿人性」，讓他找回熱愛電影的初衷。

奧斯卡向來競爭最激烈的最佳外語片單元，本屆共有87國報名角逐，最終公佈的入圍名單為：黎巴嫩《我想有個家》、墨西哥《羅馬》、日本《小偷家族》、波蘭《沒有煙硝的愛情》以及德國《無主之作》五部電影。其中黎巴嫩在兩年內，接連以《你只欠我一個道歉》、《我想有個家》入圍奧斯卡，不僅打破該國影史紀錄，後者更雙雙入圍金球獎、英國奧斯卡，並於IMDb國際電影資料網獲得了8.1分（滿分10分）的超高好評。

《我想有個家》描述一名出生貧民窟的男孩贊恩（贊恩阿勒費亞ZainAlrafeea飾），因父母只生不養，導致他與妹妹們淪為黑戶，甚至被拿來交易販賣，他忍無可忍之下，決定上法庭控告親生父母。導演娜迪拉巴基（NadineLabaki）藉該片探討日趨嚴重的兒童撫育問題，盼能喚起全世界的關注。該片今年在坎城影展首映廣獲迴響，讓人道組織產生警覺，還協助男主角贊恩舉家移民挪威，展開全新人生。片中飾演他妹妹的兩位難民女孩，也如願獲得上學機會，從此不再露宿街頭。《我想有個家》意外讓兒童處境獲得世界矚目及實質改善，還提名了奧斯卡，完全超乎導演娜迪拉巴基預期。

《我想有個家》的兒童議題，日前在台試片時也成為話題。片中主演的12歲童星贊恩，更成為眾所矚目的焦點。贊恩真正來自貝魯特街頭，演出卻渾然天成，不僅成為兒童黑戶問題的代言人，精湛演技也跨國榮登土耳其金橘獎影帝。《我想有個家》自坎城影展勇奪評審團獎及人道精神獎後，還接連獲邀澳洲、挪威、加拿大、土耳其、巴西等國放映，備受國際影迷喜愛，該片日前獲美主持人歐普拉狂推盛讚，這次連《復仇者聯盟3》冷血的喬許布洛林都大受感動，在Instagram上撰寫長文，道出他對該片的喜愛。電影將於2月8日大年初四在台上映。

(中時 )

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