柯文哲：沒人要現在統一或獨立 都假議題

2019年01月23日 21:14 中時 張潼

電視台今晚播出台北市長柯文哲專訪，當被問及白綠是否還有合作空間，柯文哲重提去年選前「葛特曼事件」，嗆說「先說後面錢是誰出的，這是有計畫的，名字不交出來，談什麼合作？」

柯文哲表示，去年選舉他的選舉經費、選舉時間都壓得太低了，且整個選舉除非記者問，自己酸幾句，並未有計畫地負面攻擊對手，但像是葛特曼事件，就是有計畫的攻擊。

主持人問，綠營內部去年開始攻擊，是不是擔心他影響到執政政權？柯文哲也立刻反問「不然你認為呢？」就像兩岸一家親，2015年講過沒事，「隔2年突然覺得好痛？」他直言，「柯文哲是威脅到他們的權位還是台灣安危？」其實柯文哲不是真的對台灣有影響、會賣台，因為美國會允許台灣獨立嗎？會允許台灣被統一嗎？而且去問統派或獨派，也沒有人真的要現在就統一或獨立，可見這些都是假議題，只是要挑起統獨對抗而已，他對這樣的操作感到很不屑。

主持人後來又詢問柯文哲，選後至今，仍提到葛特曼事件，是否很在意？柯文哲直言，先說後面的錢是誰出的？這是有人計畫的，「戰犯先交出來，不交出來，談什麼合作？」主持人追問，但若背後金主不是民進黨人士？柯仍說，名字交出來、誰策畫的先交出來再講。

至於與新潮流間的恩怨，柯文哲也說「不打我就沒事啊」，其實他只是愛講話，但人家聽了就不爽，像是他講高雄負債2600億，但那也是事實，而且陳菊任內就增加1200億，下雨還一堆坑洞，「我只是看到就講」，但對方在政治上的思維就覺得，同一黨的不能講，相反若不同黨，你做什麼事我都要阻礙你，「講你壞話不見得是敵人，我純粹是看他不對而已」。

(中時 )