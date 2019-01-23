被問娜娜戀情 歐陽龍回應8個字

歐陽龍和女兒娜娜。（洪秀瑛攝、取自臉書）

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前市議員歐陽龍中華演藝總工會今晚尾牙，對文化部長鄭麗君昨在華視關懷藝人餐會遭資深歌手鄭惠中打巴掌事件，他表示「我的立場是一直不希望用暴力方式去處理自己反對的事，當然這件事是冰凍三尺，非一日之寒，政府對某個人的歷史功過做了評價之後用公器去處理，當然會引起非常多人不滿意，民主化的社會，我們應該用尊重心態去包容每個人的意見」。

歐陽龍指出：「站在做人和國民黨立場，都不該用暴力來解決個人情緒，歷史人物的定位應交由公斷，不該由國家政策來決定去蔣化，而且現在民主社會多元，應包容尊重不一樣的聲音，也呼籲執政黨在做轉型正義政策時，必須顧及有很多人聲音跟你們是不一樣。」

他說，歷史人物的評價並不是某個政黨或某個人可以斷定，將來歷史自然會給它有公論，「不是上了台就打著轉型正義的名號去做這個、拆掉那個、反對那個，這都沒有意義，讓歷史留在現況，讓大家一起評斷，歷史就是過去，誰也改變不了了，讓我們一起讓這個社會多點包容心」。

他這屆九合一選舉落選，現在擔任國民黨擔任文傳會發言人：「為大家的服務了20年，我的公眾服務不會打烊，希望繼續創造自己的人生價值，這才是我所追求的，我會盡力，還是為黨和社會盡一份心力」。他忙到沒時間去美國探望女兒歐陽娜娜，被問到娜娜和房祖名的緋聞，他回應：「據我所知是沒交往。」強調如果有的話，有什麼好不告訴大家的呢，小孩是獨立個體，我會很尊重小孩的想法和作法，只要方向是正當的，我都不會干涉」。

(中時 )

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