國際動漫節尺度大 演出脫衣舞與SM

2019年01月23日 21:21 中時電子報 江飛宇

2019台北國際動漫節於南港展覽館舉行，這是動漫迷的年度盛會之一，吸引了許多喜愛動漫畫的年輕人參與，不過今年角色扮演(cosplay)節目頗香艷，出現挑逗意味十足的美女脫衣秀，還有SM表演。雖然尺度未達18禁，但是表演區是公開的，附近有許多兒童，主辦單位在安排節目時可能要再多思量。

今年動漫節較盛大的參展者，是動畫主題的手機遊戲，比如電擊文庫的「零境交錯」，將過去50多部輕小說改編的動畫角色搬入遊戲中，成為本次動漫節的重點。還有手機遊戲「陰陽師」，玩家化身為陰陽師，在日本平安時代與鬼狐仙怪們有著精彩的互動，同樣吸引大小朋友的參與。另外動漫偶像也不可少，《工作細胞》中的「血小板」聲優長繩麻里亞，以及《少女歌劇》的人氣聲優相羽亞衣奈與岩田陽葵都會與粉絲們互動。

coser穿著肉色緊身衣，扮演SM女王。(圖/網友提供)

然而，就在「零境交錯」與「陰陽師」的附近，卻有臉紅心跳的表演，高士比國際公司請來大尺度coser北見繪里與 霧宮天，節目就有些兒少不宜了，北見繪里穿著性暗示明顯的肉色緊身衣，拿著皮鞭化身S女王，另外扮演M方的男性，跪伏在一邊，扮成被皮鞭抽打的一方。另一位coser霧宮天則是女高中生羞澀脫衣與溫泉女闆娘浴衣脫衣，雖然止步於露出內衣，仍然是色氣滿點。

台北國際動漫節高士比攤位活動

2019台北國際動漫節 高士比活動

許多路過該攤位的動漫迷撇見時都頗為驚訝，沒有料想到普通區也有如此大尺度的演出，至於選擇當個「老司機」停步觀看，或是「非禮勿視」的匆匆離開，各有各的天人交戰。而且小朋友們喜愛的「陰陽師」跟「零境交錯」遊戲活動就在附近，既然大朋友看到都覺得尷尬，小朋友看到就更不知如何反應了。

資深動漫迷許先生表示，這樣的活動出現在普通動漫區實在不妥，容易引起外界不必要的聯想。動漫文化發展本就不易，更需要顧及形象，畢竟兒少仍是國際動漫展的主要層級。他強調，並非批評成人展內容，只是不同年齡層的內容當然需要有所區隔。

(中時電子報)