替韓國瑜抱不平 柯P批民進黨處理北農人事太過分

台北市長柯文哲（左／張潼攝）、高雄市長韓國瑜（右／柯宗緯攝）

友善列印
中時

電視台今晚播出台北市長柯文哲專訪，柯在訪問中談到，國民黨現在應該很後悔2014年欺負他，結果搞出一個柯文哲（從政），而民進黨2018則是欺負韓國瑜，把他惹毛的下場就是這樣（指韓流影響整個九合一選舉結果），「當時處理韓國瑜真的是太過分了！」

柯文哲在專訪中直言，2018民進黨輸掉，與白綠分手、韓流兩個因素有關，而這兩個因素都是民進黨自己搞出來的，這就像2014年的國民黨，原本他醫生當得好好的，結果被國民黨欺負，柯文哲就被搞出來參選，2018民進黨也不需要這樣欺負韓國瑜，還煞有介事派檢調去查北農，那怎麼不一樣標準去查慶富案？「把他惹毛下場就是這樣，當時處理韓國瑜太過分了！」

柯文哲替韓國瑜抱不平說，其實韓擔任總經理時很認真，業務有盈餘、員工高興、做事認真，也不會龜龜毛毛，蠻有魄力的。

主持人也問到，柯、韓兩人在網路上都有高支持度，粉絲是否有重疊？柯文哲說，網路上支持者的重疊性大概只有10％，不像2017年初他跟蔡英文總統的支持者重疊度有到30％、40％；主持人追問，所以若兩人搭擋，應該可以各自吸收粉絲，算「夢幻組合」？柯笑說，網路上數字分析來講是這樣，但一起參選「想太多、太會發明了！」

(中時 )

柯文哲：沒人要現在統一或獨立 … 若做國家領導人 柯P自認這件事…

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