林予晞全身化成「18禁」：被炸完一身瘀青、水泡

2019年01月23日 21:19 中時 徐桐炘

《寒單》演員胡宇威、鄭人碩、小薰、林予晞、楊貴媚、陸弈靜和可青等人23日出席首映典禮，劇組在台北西門封街炸寒單，林予晞在片中飾演鄭人碩情人，2人有暗巷激烈調情戲，鄭人碩大膽撫臀摸胸，她表示事前和導演黃朝亮溝通，對方原以為她看起來很斯文，面對大尺度會害怕、無法駕馭，但她一聽到鄭人碩就立刻安心，「因為他做什麼事情都來真的。」

不過真的開拍時，林予晞大讚鄭人碩客氣，「小心翼翼很窩心。」也讓她主動提議：「你可以更進一步。」最後迅速拍完，她笑說：「才剛暖機而已！」林予晞也感受到鄭人碩「濃烈的賀爾蒙」，開玩笑說：「一整牆上都是！」加上鄭人碩在拍攝前小酌壯膽，她形容對方：「有微微的威士忌味道！」

片中一場林予晞被炸到的場面，接受16小時的特殊化妝，過程中不吃不喝，也沒辦法上廁所，最後呈現出來的效果超逼真，其實當天她的戲份得在馬路上打滾，收工回到飯店更發現，全身都有瘀青、水泡，但她拍的當下完全渾然不覺。

黃朝亮心裡一直有個疙瘩，「怕她看了會哭，因為她花那麼多心力，都被煙跟炮擋住了，我們為了真實，即便只露出一點點，全身都要化。」林予晞則笑說：「化完的全身真的是18禁，我覺得導演不全部露出來是正確的決定。」當天還花5個人花4小時才卸掉特效妝。該片今日上映。

(中時 )