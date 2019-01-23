若做國家領導人 柯P自認這件事和藍綠不同

台北市長柯文哲。(中央社)

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電視台今晚播出台北市長柯文哲專訪，對於各界關注的「選總統」議題，柯文哲雖強調自己從沒說過要選總統，結果卻被人當作假想敵，做什麼動作都被假設是要選總統，不是很好笑、這世界搞什麼鬼？但當被問到如果成為國家領導人，會與藍綠執政者有什麼不同，他說，財政紀律、正直誠信等新的政治文化，都會做得比他們好。

關於組黨的規畫，柯文哲說，他還在想，其實他就像一塊石頭，是被鑿出來的，他也沒說要選總統，結果就被當成假想敵，一直鑿、一直敲，結果越來越像，這不是很好笑，他哪時候說過要選？甚至民調也沒事找事做，結果越做越高、越做越像。

柯文哲也否認，開票之夜當晚兩份講稿中，敗選那一份是要宣布選總統。他稱已經忘掉稿子內容是什麼，但「怎麼可能在那邊說要選」，沒想那麼多；不過他也坦言，現場都是年輕支持者，3萬多個人，如果敗選要怎麼解散，「一定喊選總統」，還好最後險勝。

但當主持人追問，如果柯成為國家領導人，跟兩黨執政者會有什麼差別？柯文哲說，財政紀律、正直誠信、開放政府、全民參與，「我都做得比他們好」，台北市政府每天這樣看，真的沒弊案，這就是新的政治文化。

最後柯文哲也被問到，原本白綠合作時，柯文哲支持蔡英文總統連任，如今還支持嗎？柯沒有正面回答，再次引用電影《武狀元與蘇乞兒》的台詞說，國泰民安、皇帝英明神武，鬼才要當乞丐；他說，現任者有優勢，民調至少比其他人多5％，所以（蔡政府）40％就夠了，就不會有人選了。

柯文哲還說，單一事件都不足以影響全局，年金改革、一例一休、管中閔、吳音寧、搶國營事業那種嘴臉、高雄下雨的坑洞等；柯說，到明年大選1年時間說長不長、說短不短，他自己經驗民調下滑後，大約需要8個月才會回來。

(中時 )

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