女警炒股慘賠盜公款 拿1300萬後人間蒸發

2019年01月23日 21:40 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

一名蔡姓前女警，10年前因為投資股票失利賠錢，竟利用自己擔任新北警局樹林分局出納一職的方便，偽造分局長印章，盜用公款逾1300萬元，一審新北地院依貪汙治罪條例判她10年、褫奪公權6年並追繳1236萬餘元的不法所得。而全案5年前最高法院駁回定讞，由於蔡女尚欠1203萬餘元，樹林分局再提民事損害賠償訴訟，新北地院今判決蔡女要如數賠償。

判決指出，蔡女原是樹林分局警員，2002年9月5日開始擔任分局出納業務，2007年因為她的2個小孩高學雜費和補習費太高，同時婆婆又生病，加上她投資股票失利，導致她積欠銀行許多債務，她因而盜用公款，直到2010年覺帳目被察覺有異，她在短短三年挪用了1300多萬元，事後僅繳回一小部分的不法所得。

蔡一審被新北地院判刑10年、褫奪公權6年和追繳不法所得1236萬餘元。她上訴二審、三審均被駁回，她乾脆人間蒸發，至今未到案執行，通緝中；而民事部分，樹林分局再提損害賠償，主張新北地檢署2016年7月發還的蔡女部分不法所得32萬餘元，蔡仍積欠1203萬8810元未繳還，請求法院判她須如數給付。

審理時，因為蔡未出庭辯論，沒有提任何書狀。法院認為樹林分局求償依法有據，判蔡須如數償還，清償前，以週年利率5%計算法定遲延利息。全案可上訴。

聯合報報導，蔡女前同事員警表示，她不只做假帳盜用公款，連同事被銀行強制扣款的錢也A走，實在害人不淺。

(中時電子報)