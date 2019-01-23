操練日軍？ 中共軍機9個月讓日戰機緊急升空476次

2019年01月23日 21:46 中時電子報 盧伯華

日本戰機升空監控中共軍機

日本防衛省23日宣佈，為應對有可能侵犯領空的外國飛機，航空自衛隊的戰機在去年4~12月緊急升空758次。其中針對中國大陸軍機的緊急升空達476次，平均每個月高達52.8次。

防衛省指出，9個月來日本戰機緊急升空數字較上年同期增加22次，為2005年度以來第二多。防衛省負責人表示，「在日本週邊的活動持續活躍狀況，警戒監視將力求萬無一失。

中共空軍幾乎是一天兩次派遣戰機在東海巡航，日本戰機亦緊急升空監控。圖為2016年共軍轟-6k、蘇-30戰機飛越宮古海峽。（圖／新華社）

報導說，導致日戰機緊急升空最多的是中國飛機，總共476次，與前一年同期相比增加81次；針對俄羅斯的為270次，減少58次。中國多為戰機，俄羅斯多為情報收集機。

防衛省表示，中國飛機通過對馬海峽飛至日本海的飛行有6次，已超過2016年度和2017年度的各3次，創下新高。通過沖繩本島與宮古島之間有9次，雖然較極端偏多的上年同期的17次有所減少，但仍是歷史第二多。防衛省表示警惕稱「長距離飛行正在增多」。

共同社於晚間也發布獨家新聞指出，日中兩國政府外交和防務部門高官磋商安全保障課題的「安全對話」擬於2月1日在北京舉行，目前正在就此展開協調。外交部門負責人間還將舉行個別會談，為配合6月在大阪市舉行的二十國集團(G20)峰會實現中國國家主席習近平的正式訪問，將全面完善環境。

報導說，中國公務船多次駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）週邊日本領海，對話雙方希望在對立的安全領域爭取建立相互信賴關係。日方的外務審議官森健良及防衛省幹部、中方的外交部副部長孔鉉佑及國防部幹部將出席此次安全對話。

據多名日中關係消息人士稱，森健良、孔鉉佑兩人還將進行個別會談。兩國政府還考慮在安全對話後舉行副外長級「戰略對話」、以及春季舉行討論貿易及投資等經濟課題的部長級「經濟高層對話」，欲為習近平訪日加強溝通。

如果能實現中國國家元首正式訪日，將是2008年5月時任中國國家主席胡錦濤作為國賓訪日之後的首次。

報導說，在安全對話上，雙方可能就中國批評稱「煽動中國威脅論」的日本新防衛計劃大綱以及《中期防衛力整備計劃》（中期防）交換意見。

(中時電子報)