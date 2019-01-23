安妮變身性感「夢露」 為「旺董」蔡衍明祝壽

2019年01月23日 22:03 中時 林淑娟

安妮變身「瑪麗蓮夢露」唱歌熱舞，為旺董蔡衍明祝壽。（盧禕祺攝）

旺旺集團尾牙 陶喆、八三夭熱唱嗨翻現場

旺旺集團23日舉行「2018旺旺集團歲末迎春聯歡會」，旺旺集團的大家長、董事長蔡衍明除了上台與視障藝人李炳輝開心高歌〈流浪到淡水〉，由伊林娛樂藝人安妮變裝扮成的「瑪麗蓮夢露」，也在〈生日快樂〉歌聲中，現身為他祝壽！性感「夢露」除了率領20位伊林模特兒熱舞獻藝，還故意對「旺董」上下其手蹭肩又摸鼻，極盡挑逗能事，逗樂台下數千名集團員工。

安妮去年加入伊林娛樂後，在經紀公司的規劃下，演藝事業旺旺旺，她除了出版烹飪書，連參加國標舞比賽也擊敗各國強敵得了冠軍，今年還計劃出版「全裸入鏡、三點不露」的寫真集。

昨天是安妮首度參加旺旺集團歲末迎春聯歡會，她說，為了扮成「夢露」，她一早就起床梳化，光妝髮就弄了3個小時，最困難的是把一頭長髮變成夢露的招牌短捲髮，前一天她也特別戰戰兢兢地練舞彩排，就是希望好好獻藝為旺董祝壽，讓他有個難忘的生日。

她也坦言，要當眾「碰觸」旺董當然非常緊張，但她不斷跟自己說：「這是表演，要專心表演好！」她事後表示，看到過生日的老闆開心，自己也開心，「尤其聽到大家都熱情喊我的名字，覺得好感動！」由於安妮的夢露造型實在太性感迷人，除了在台上祝壽時成為吸睛「嬌點」，就連下了台，也成了員工們搶著合影的最美人形立牌。

(中時 )