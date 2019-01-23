聽到過年都要刮刮樂 蔡英文驚呼：那我以前怎麼過的？

2019年01月23日 22:08 中時電子報 林郁庭

#小英去哪裡（影/蔡英文 Tsai Ing-wen 臉書）

當聽到大家說，過年都要刮刮樂，蔡英文驚回，「那我以前的年怎麼過的？」（圖/翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen 臉書）

當蔡英文準備開刮時，在一旁的老闆、幕僚都急忙提醒:「總統要先付錢」，小英在大家的「要先付錢」聲中微微露出害羞樣子，急忙從口袋中掏出一疊鈔票給老闆。（圖/翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen 臉書）

農曆過年就是要來刮刮樂試手氣呀！但對總統蔡英文來說，卻像是第一次聽到地感到很有趣。蔡英文今天和羅致政委員到新北市板橋的彩券行買彩券，也交換了公益彩券制度如何幫助弱勢朋友的看法。當聽到大家說，過年都要刮刮樂，蔡英文驚回，「那我以前的年怎麼過的？」

蔡英文今日在臉書貼出「小英去哪裡」第二支影片，她說，農曆年快到了，很多人都會買張彩券試試手氣。我要告訴大家，買公益彩券，真的對公益有幫助喔。

影片中，蔡英文一臉興奮地看著櫃檯擺放的彩卷，煞有其事地說：「買一些平價的」，只是有點糗的是，當蔡英文準備開刮時，在一旁的老闆、幕僚都急忙提醒:「總統要先付錢」，小英在大家的「要先付錢」聲中微微露出害羞狀，只好急忙從口袋中掏出一疊鈔票給老闆，然後她自信滿滿地說：「我一定會中獎的」。

有趣的是，當蔡英文低頭忙著刮彩卷時，聽到老闆說「現在過年不刮刮刮樂，不像過年」，她竟然突然抬頭，撞似天真的回說：「真的喔？那我以前的年是怎麼過的？」

最後，蔡英文表示，離開前，我也跟老闆「交關」買了彩券和刮刮樂，這麼多種刮刮樂，我只刮中一張，追加一張結果也是繳歸國庫啦！然後她也不忘提醒大家，最重要的是，我們要更努力照顧弱勢朋友，讓大家都能一起過好年。

蔡英文超天真刮彩卷的模樣一PO出後，卻讓許多網友驚呆了，「太好笑了！小英總統過到平民的年！」、「那我以前的年都怎麼過的…總統不要膝反射吐槽啊」、「總統平時很少刮彩券吧，面額小的最難中啊！」、「哈哈哈...槓龜！總統要把獎都留給我們啦」、「一直被催著付錢XD」。也有很多人看了影片很開心，「小英總統加油」、「我是弱勢團體，低收入戶的家庭，今年真的是不好過，謝謝關心」、「小英總統好親切，和大家像鄰居般的聊天」。

(中時電子報)