越南異見人士遭控推翻政府 被判刑14年

47歲的越南異見人士潘文平，被判處14年徒刑。(圖/youtube)

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中時電子報

越南公安部周三表示，一名男子在臉書上發表汙辱政黨與國家形象的言論，並且與國外的顛覆團體有所聯絡，觸犯推翻政府罪，地方法院判處這名男子14年徒刑。

路透社報導，越南公安部官方新聞聲明中稱，47歲的潘文平（Phan Van Binh），為「越南臨時國民政府」( Provisional National Government of Vietnam)組織工作。該組織是南越南流亡者與後代在1990年於美國加州橘郡建立，橘郡是流亡越南人聚集最多的城市，有小西貢之稱。越南政府向國際指控那是恐怖組織，但沒有得到回應與承認。

加州橘郡有很多流亡越南人，並有復國運動組織。(圖/網路)

越南臨時國民政府也稱第三越南共和國，目前負責人是67歲的陶明君(Dao Minh Quan)，他承認潘文平是組織成員，不過從沒有見過面，潘是通過越洋電話口頭申請加入的。

檢察官的起訴書說：「潘先生的言行舉動都嚴重違反了法律，破壞了國家統一、侵犯了國家安全，違反了國家利益，罪證明確。」

報導稱，潘文平在他的臉書中上，多次發表違法言論，包括破壞胡志明形象的文章，以不實的說法汙蔑偉大領導人，扭曲了黨的歷史和指導，旨在推翻人民政府。

越南異見人士遭控推翻政府 被判刑14年

越南儘管經濟改革正在進行，社會變革日益開放，但是執政的越南共產黨，仍保持嚴密的媒體審查制度，不容許批評政府，也不能質疑過往的歷史。

臉書可以在越南使用，很快成為不同政見者的意見平台。本月，越南政府指控臉書違反該國的網路安全法，居然允許用戶發表反政府評論。

臉書拒絕對此事發表評論。

(中時電子報)

文章來源：Vietnam jails man for 14 years for attempting to overthrow state

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