2019年01月23日

韓國Gaon Chart K-POP大獎今晚在首爾盛大舉行,包括TWICE、MOMOLAND、iKON等人氣團體都有出席,其中TWICE台灣成員子瑜就以一襲粉紅芭比娃娃裝仙氣噴發走紅毯,而她的隊友Mina穿著更火辣,低胸爆乳搶光所有鏡頭。

Mina今日紅毯大秀好身材,一身低胸爆乳裝超吸睛,不過也引發部分粉絲不滿,不解造型師為何要給女神穿這麼露,尤其在這麼冷的室外,「讓人家穿暖點不行嗎真的是凍死囉」、「給名井南穿的啥啊,還一次比一次低」。

隨後TWICE也在典禮中帶來《YES or YES》、《Dance The Night Away》兩首歌表演,更以《What is love?》、《Dance The Night Way》分別獲得音源部門年度歌手獎4月、7月肯定。

