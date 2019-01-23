蕭薔1／26最美廟宇辦慈善義賣簽名會

2019年01月23日 22:49 中時 洪秀瑛

藏師父按照蕭薔年曆照片中的敦煌飛天，用金絲楠木製作5尊蕭薔的雕像。（珍世美學提供）

蕭薔只提供4尊雕像照片有8張照片請自行挑選。（珍世美學提供）

蕭薔2016年為過世的母親辦祈福法會結識了藏師父。（珍世美學提供）

展露婀娜身材。（珍世美學提供）

身材曼妙。（珍世美學提供）

瑜伽伸展動作驚人。（珍世美學提供）

蕭薔1月26日將在全台票選最美的廟宇「宏願大千世界」舉行限量50本的年曆慈善義賣簽名會，並在現場與水墨大師戚維義當場展現繪畫才藝揮毫畫牡丹與荷花。為何選在桃園市蘆竹區的「宏願大千世界」？蕭薔說：「前幾年為過世的母親祈福，和主持祈福法會的釋本藏師父結緣。」

釋本藏師父同時也是一名藝術家，他的一尊觀音像作品，曾在保利拍賣會上拍得超過九位數台幣的高價。他也按照蕭薔在2012年敦煌飛天的年曆，用金絲楠木製作了5尊3尺6（約108公分）的雕塑，5件臨摹蕭薔神韻的敦煌飛天栩栩如生。

由釋本藏師父一手創建的「宏願大千世界」，在2017全台票選為最美的廟宇，是一幢充滿古意與樸質禪意的建築，採用簡約風格的平行線設計所建造，沒有傳統宮殿樣式造型，呈現出佛教最初的質樸，以及入世精神。新落成的灌園草堂精緻呈現出花藝，茶道，雕刻，繪畫，書法，音樂等靈性之美，充滿了濃濃的藝術與人文氣息。蕭薔特別選在頗富藝術及人文氣息的「宏願大千世界」舉辦2019年的首場年曆慈善義賣簽名會。

舉行簽名會的同時，蕭薔也將和國內的水墨大師戚維義一同在現場揮毫畫牡丹和荷花，並由藏師父提字。水墨大師戚維義的作品獲得無數，普為國際間收藏家所珍藏。能與大師級的藝術家同台作畫，蕭薔的一顆心也像當年與大師金庸同台座談時一樣雀躍，蕭薔知道要與金庸對談時，她可是下功夫熟讀了金庸小說，更背下許多金庸寫的名句，蕭薔說：「這是一個向大師們學習最好的機會。」

(中時 )