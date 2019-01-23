藝陣桌遊《拚陣頭》寓教於樂前進電玩展

2019年01月23日 22:50 中時 曹婷婷

《拚陣頭》桌遊把藝陣文化變得輕鬆有趣，更透過開發藝陣教案與各級學校配合，融入教學。（曹婷婷翻攝）

《拚陣頭》桌遊把藝陣文化變得輕鬆有趣，更透過開發藝陣教案與各級學校配合，融入教學。（曹婷婷攝）

「藝陣文化」為台南重要民俗傳統文化，隨著時代推移，藝陣傳承遭遇瓶頸，台南市政府文化局長年推動藝陣文化教育扎根，特別邀請新創團隊「阿普蛙工作室」開發一款老少咸宜藝陣文化桌遊《拚陣頭》，把藝陣文化變得輕鬆有趣，更透過開發藝陣教案與各級學校配合，融入教學。

《拚陣頭》以台南五大香科爲背景，每個玩家扮演鄉里「頭人」，負責組織陣頭參與香科遶境；要成為遊戲贏家就要組織最盛大的陣頭。遊戲不只可作為教育現場所使用的鄉土教材，更是親子互動、朋友間的休閒娛樂首選。

近期文化局針對在地老師及學生舉辦多場體驗會，不少師生紛紛表示，遊戲設計結合陣頭文化內涵及特色，「玩起來耐人尋味」、「透過這款桌遊，了解陣頭名稱和組成，想要一玩再玩！」過去文化局也曾推出頗受好評的「惡靈退散」八家將主題文創商品，此次《拚陣頭》桌遊，期盼再掀一波熱潮。

負責開發《拚陣頭》藝陣桌遊的阿普蛙工作室設計師吳健毅表示，拚陣是很有趣的民俗活動，廟宇一方面彼此競爭，一方面又共同豐富傳統文化生命，時下許多年輕人不知道自己的土地有這樣珍貴資產，很可惜，希望透過這款桌遊作為橋樑，讓台灣人甚至外國人都能對藝陣產生興趣，讓舊文化能有新生命。

值得一提的是，近年桌遊在遊戲市場能見度日高，即將舉行的台北國際電玩展，《拚陣頭》在內60種桌遊都將參展。除了在台灣上市曝光，文化局和阿普蛙工作室未來也計畫帶《拚陣頭》參加國外桌遊展，讓國際友人增加一個認識台灣藝陣文化之美的管道。

(中時 )