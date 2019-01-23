打臉川普 俄公開展示被指違反中導條約導彈

俄軍方向外國武官與媒體公開展示9M729導彈(伊斯坎德爾M)，這款導彈被美國指為違反《中導條約》。(圖／衛星通訊社）

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中時電子報
俄羅斯將預定今年部署伊斯坎德爾M巡航導彈

俄羅斯國防部23日向駐莫斯科外國武官展示了升級版9M729導彈，證明美國誣指這型導彈違反《中導條約》(INF Treaty)的說法完全是無中生有。

據俄羅斯衛星通訊社報導，9M729導彈是9M728導彈的現代化升級版，用於「伊斯坎德爾-M」(Iskander-M)戰略行動導彈系統。這是俄首次向外界展示這款服役未久的新型導彈。

報導說，伊斯坎德爾-M導彈提高了彈頭爆炸威力，同時加裝了空中控制裝置，以獲得更高的精確度。國防部此前表示，彈頭數量改變和採用附加設備使導彈變長了53釐米。同時導彈飛行最大距離減少了10公里，目前為480公里，此一射程並未違反《中導條約》規定。

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美國總統川普早前表示美國打算退出《中導條約》，指責俄羅斯違反該條約，並稱美國需要發展該條約所限制的武器。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫指出，《中導條約》破裂將迫使俄羅斯為保障自身安全採取措施。

美國國務卿蓬佩奧2018年12月4日表示，如果俄羅斯不恢復遵守《中導條約》，美國將在60天後暫停履行條約義務。美國助理國務卿湯普森2019年1月17日稱，要想保留《中導條約》，俄羅斯必須銷毀9М729型陸基巡航導彈。然而俄羅斯安全會議秘書帕特魯捨夫此前已指出，9М729型導彈的射程不超過476公里，並不違反該條約。

《中導條約》全稱《美蘇消除兩國中程導彈和中短程導彈條約》，1987年12月8日由美國總統雷根和前蘇聯領導人戈巴契夫在華盛頓簽署。條約禁止雙方試驗、生產和部署射程500至5500公里的陸基巡航導彈和彈道導彈，但對海基和空基的巡航導彈和彈道導彈並沒有做出限制。俄美兩國近年來多次相互指責對方違反條約。

(中時電子報)

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文章來源：俄方向外國武官首次展示美國認為違反中導條約的導彈

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