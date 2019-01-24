震波治療網球肘 專家籲早療早癒

2019年01月24日 07:36 旺報 林瑞益

農曆春節將至，全家大掃除已進入高峰期，有位主婦就因重複掃地及搬重物，右手肘外側感到疼痛不已，就醫才發現是得到「網球肘」，她除了接受物理治療之外，還接受震波治療，很快消除疼痛。專家並示範兩招舒緩大掃除手部後遺症的運動，讓大家安心過年。

活力得中山脊椎外科醫院復健室王俊介物理治療師指出，因掃地或搬重物需重複使用手肘彎曲及伸直動作，一旦不當施力或重複過度使用，就容易引起手肘外髁發炎，也就是俗稱的「網球肘」。

網球肘一般大多出現在網球運動選手，其實，包括貨運人員、工廠作業員、廚師，甚至是家庭主婦、長期使用電腦者都容易發生，並非網球選手的專利。尤其過年期間因大家忙於大掃除或準備過年，這類患者都會增加2至3成。

王俊介指出，患者需先暫時停止搬動重物，或重複手肘彎曲伸直的動作，以免惡化。在治療方面，可接受熱敷、電療及低能量雷射等物理治療，但費時較久，須至少半個月至3個月才能慢慢感覺不痛，有些人若忍不住又重複做相同的工作，常導致反覆發作，造成困擾。因此，在物理治療之外會建議患者接受震波治療。

震波可放鬆肌肉組織，破壞受傷組織使其再生，並修復微血管，增加血流供應，讓組織加速修復，尤其對修復軟組織效果較佳。以這名主婦而言，在接受震波治療一次後，就感到明顯改善，間隔兩周後再接受第二次震波，鎮痛效果已達到7至8成。

(旺報 )