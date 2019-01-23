高雄氣爆陳冠榮幫市府說話 陳清茂轟：消防弟兄怎死的

2019年01月23日 23:30 中時 林雅惠

政論節目《關鍵時刻》近日重提高雄氣爆捐款運用問題，引發氣爆自救會長陳冠榮不滿，怒轟主持人劉寶傑「你這個孬種！聊氣爆不敢找我上節目？」23日該節目邀請陳冠榮上節目，並邀請高雄市鳥松區鳥松里前里長陳清茂等人一起討論善款爭議，針對陳冠榮一直幫陳菊市府說話，陳清茂痛斥說，我兩個消防弟兄怎麼死的？

主持人劉寶傑問陳冠榮，災民要打官司由善款支出合理嗎，高市府難道沒有責任嗎？陳冠榮說，氣爆問題在於箱涵，法官判決高雄市政府百分之四十的責任，在於認為市府沒有做好後續努力，但他知道，市府已經做了最大的努力，整個氣爆發生是一個系統性問題，以他的私心，他會認為李長榮及華運要多付一些責任。

陳冠榮說，他希望整個事件能夠和解，大家攜手坐下來談，但劉寶傑問說，為何坐下來談和解，還是有災民反彈，陳冠榮說，他知道無法做到百分之百，因為營業戶有發票問題，屋損有折稅問題。

陳清茂怒斥陳冠榮，說只聽到陳都站在政府角度，身為會長責任義務就是要幫災民爭取權利義務，應該要說市府及長榮和華運有哪些做不好，但他聽到陳冠榮講的都是相反，「我兩個弟兄怎麼死的？」

陳清茂說，氣爆後前鎮到仁武的管線15條，當初市府說要管線統一，請問做出來了嗎？不要說事情過了就忘了，高雄市政府絕對逃不掉的。

災民林陳太太接受連線受訪表示，她選擇走國賠路線，走了四年半，損失46萬國賠判賠25萬元，市府竟再上訴，執政黨錯了就錯了，但她發現官員一個個跩，現在的氣爆裝置藝術，她連看都不敢看，講到氣爆很難過，46億到底花了什麼，這些善心人士的愛心被採在地上，真的很心痛。

(中時 )