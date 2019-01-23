「雙胞胎廚房」鹹甜各式鬆餅 美味餡料 一吃就愛上

「雙胞胎廚房」典雅溫馨的裝潢內販售著琳瑯滿目的各式中、西餐點。（林雅惠攝）

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鮪魚玉米鬆餅量多味美，不少人點餐當主食享受。（林雅惠攝）
冰淇淋鬆餅(蜂蜜／巧克力)不甜膩，一口咬下吃得到外脆內鬆軟的鬆餅皮，讓人吃完還想再吃。（林雅惠攝）
旗山香蕉鬆餅仍在研發，不久上市後可讓愛吃鬆餅的朋友更多樣選擇。（林雅惠攝）
「雙胞胎廚房」的每道鬆餅各有特色，量多味美，不少人甚至點鬆餅當主食享受。（林雅惠攝）

高雄市旗山區旗南一路上距離老街約500公尺處有間複合式餐廳「雙胞胎廚房」，典雅溫馨的裝潢內販售著琳瑯滿目的各式中西餐點，不僅是聚餐最佳場所，更是下午茶好去處，喜愛吃鬆餅的朋友，更不能錯過此地，鹹甜鬆餅任您選擇，吃上一口就會難忘其味。

「雙胞胎廚房」的老闆蔡仕朋本身喜愛美食，對食材把關非常嚴格，愛與人分享的個性，認為既然要開餐廳就不要怕人吃，因此每道餐點都非常精緻豐富，加上他聘請名師下廚料理，所以呈現在客人眼前的食物都相當美味可口。

為了讓偏鄉也能夠有喝下午茶的地點，蔡仕朋於是研發了各式鬆餅、三明治及墨西哥薄餅，其中鬆餅目前有鮪魚玉米鬆餅、冰淇淋鬆餅(蜂蜜／巧克力)、卡士達麻糬鬆餅，每道鬆餅各有特色，量多味美，不少人甚至點鬆餅當主食享受。

蔡仕朋說，廚房內每道食材都是現點現做，包括鬆餅是由烘培師傅調製鬆餅粉，麵粉、細砂、牛奶、雞蛋、香草粉的完美比例，所做出的鬆餅不甜膩，一口咬下吃得到外脆內鬆軟的鬆餅皮，讓人吃完還想再吃。

「雙胞胎廚房」的鬆餅受到許多人喜愛，蔡仕朋為了讓顧客有更多選項，目前正在研發以當季水果為食材的鬆餅，如旗山香蕉鬆餅、草莓鬆餅等，不久上市後就可讓愛吃鬆餅的朋友更多樣選擇。

鬆餅價格：128元、158元

；另有搭配飲料超值組合價200元

營業時間：10：00~22：00

地址：高雄市旗山區旗南一路158之1號

電話：07-6621518

店休：每週二公休

(中時 )

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