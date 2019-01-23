白冰冰轉化誤解「把標籤變勳章」

2019年01月23日 23:30 中時 洪秀瑛

白冰冰（右起）、蔣黎麗、周遊、李朝永。（盧禕祺攝）

Sandy（左）及黃鐙輝。（盧禕祺攝）

李朝永夫妻。（盧禕祺攝）

白冰冰、周遊和老公李朝永及蔣黎麗、吳姍儒（Sandy）、黃鐙輝23日出席旺旺中時媒體集團歲末迎春聯歡會，白冰冰對於旺旺集團董事長蔡衍明台上一席話印象深刻，「他曾被外界誤解，但其實都是在做好事」，就像她先前自掏腰包製作MV推廣高雄觀光，做公益以為大家會感謝，仍有一部分人有不同意見，讓她感同身受。白冰冰說，爭議事件之後反而有意外收穫，她27日將帶領資深藝人做公益，「我會努力把人家貼在我身上的標籤變成勳章」。

Sandy第3年參加旺中尾牙活動，笑稱代父出征，因爸爸吳宗憲這2天錄《綜藝玩很大》，她每年參加都覺得場面盛大，像個大家庭，「每次在中天攝影棚錄影，只有在尾牙場合才可以感受熱鬧氣氛」。周遊（阿姑）帶老公出席，走到哪牽到哪，夫妻倆如膠似漆，阿姑剛從泰國旅遊回台，穿得一身喜氣，開心祝福大家豬年身體健康。

蔣黎麗是中視昔日當家花旦，她每年都受邀，覺得旺中尾牙活動辦得有趣溫馨，會上遇到白冰冰，曾上過白冰冰的節目分享當年拍戲趣事；周遊更是提拔她入行的恩人，當年她還在念大學就被周遊拉去中視拍連續劇。她說印象深刻的是，阿姑和李朝永當年在片場談戀愛，那年代沒手機，阿姑請她幫忙拿情書給李，「我最佩服阿姑到現在還勇敢追愛」。

(中時 )