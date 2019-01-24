小三懷了老公的種 正宮Line了2句話告不成

因為在Line上面說了2句話，正宮告不成小三。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

小三與人夫上摩鐵嘿咻，還Line正宮說懷了她老公的孩子，正宮一狀告上法院。然而正宮在Line對話中，說了「我不會告你的，我只想知道真相」、「我一直跟妳說我不告妳啊，只要妳不要一直吵了」這兩句話，法官認定她已「宥恕」小三，因此喪失告訴權，判決公訴不受理。

刑法第239條規定：「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑；其相姦者，亦同。」，也就是俗稱的「通姦（相姦）罪」。通姦罪屬於告訴乃論罪，但刑法第245條第2項規定：「第二百三十九條配偶縱容或宥恕者，不得告訴。」，也就是說，如果老婆事前縱容或事後原諒老公或小三，都不能提告！

檢方起訴指出，「小如」（化名）明知許男是「小玫」（化名）的丈夫，卻於105年10月至106年8月間，連續在摩鐵發生4次性關係；106年8月24日，「小如」LINE「小玫」說她懷了許男的孩子。

據聯合報報導，法院審理期間，「小如」提出她與「小玫」之間的LINE對話，「小玫」說「我不會告你的，我只想知道真相」、「我一直跟妳說我不告妳啊，只要妳不要一直吵了，妳一直將事情揪糾結在這」。

法官因此認定，「小玫」在提出告訴前，即對「小如」表示不會提出告訴，予以宥恕，告訴權即已喪失，所以判決公訴不受理。

(中時電子報)

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