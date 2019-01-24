律師說法》離婚後前妻秒懷孕 頭頂綠綠的…？

2019年01月24日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

甲女與乙男結婚6年，但長期感情不睦，於105年8月24日法院調解離婚。甲女離婚後不久，又隨即與丙男結婚，於106年5月3日生下一子，甲女到戶政事務所為小孩報戶口時，因出生證明書上記載的懷孕週數為37週又4日，戶政事務所人員回推受孕日期，認為是在105年8月13日受孕，當時還甲女還沒和乙男離婚，謝為生父是乙男，於是主動通知乙男此事，乙男得知此事後，大發雷霆，對甲女、丙男提出通姦及相姦告訴，雙雙遭檢察官起訴、一審判決有罪，但二審法官認為受孕日只是從生理期最後一日向後推算，不能證明確實受孕日一定是在甲女離婚前，因此改判無罪。

●法律評析

判決被告有罪的證明程度

刑事訴訟法明文規定，不能以被告或共犯的自白，作為有罪的唯一證據，仍須調查其他證據，證明自白與事實相符。檢察官起訴甲女和丙男的理由，就是甲女和丙男曾經自承在105年8月上旬發生過性行為，一審法院也因此判決有罪，但如果從證據法則、無罪推定的角度來看，二審法院改判無罪，並不是沒有道理。法院要判決一個人有罪，必須達到無可懷疑其未犯罪的程度，如果證據不足以達到門檻，則應為無罪判決。

診斷證明書上的懷孕週數，是從生理期結束後一天開始起訴，但生理期後一天懷孕的機率非常低，也要過些時日才會到排卵日，懷孕的機率才大，所以105年8月13日真的不太可能是受孕日，戶政人員和檢察官對此就有誤解。加上生理期的末日，是由生母向醫生自述，也不是很準確的資訊，因為甲女懷孕日期，和離婚日期確實很接近，在離婚之前懷孕，就觸犯通姦罪，但如果在之後，則是無罪，但以本案的證據，並不足以證明甲女一定是在離婚前和丙男發生性行為而懷孕，因為判決無罪。

戶政人員應無通報前夫之必要

甲女和乙男是經過法院的調解而離婚，戶政資料上都有記載，戶政人員應該不可能不知道，而甲女的受孕日就算是105年8月13日，當時甲女早已向法院遞狀訴請離婚，不可能和乙男再發生性行為，所以用常理來看，小孩的生父幾乎不可能是乙男，是丙男的機率才大，所以戶政人員根本沒有特別通知乙男的必要，因為乙男幾乎可確定不會是小孩的生父，戶政人員以離婚日期認定小孩生父是誰，實在過於死板了，加上通姦罪是告訴乃論的犯罪，非公訴罪，就算戶政人員覺得甲女、丙男有姦情，但實際上戶政也沒有主動告知乙男的義務和權利。

(中時電子報)