NBA》蓋索與康利都賣？沃神爆灰熊不想玩了

替灰熊整整賣命11季，馬克蓋索怎麼也想不到會淪落到可能被交易的這一天。(美聯社)

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中時電子報

本季提前宣告擺爛球隊越來越多了！《ESPN》資深記者沃納洛斯基日前爆料，目前19勝28敗，位居西區倒數第2的灰熊，已決定把馬克蓋索、康利兩大先發主力擺上交易檯面，兩人預計最快將於2月8日交易截止之前就被換走。

根據沃神報導，灰熊想把蓋索送走主因，是他已「高齡」33歲，也在今夏將成自由球員，至於康利還跟灰熊有著兩年6700萬美元，嚴重綁死灰熊薪資空間運作，所以灰熊高層才會考慮把兩人一起打包送走，趕緊邁入球隊重建期。

根據《ESPN》統計，蓋索與康利攜手打了633場比賽，是聯盟現役球員當中合作場次最多組合，儘管兩人日前也跟灰熊老闆佩拉開會，當面表達不想離開立場，可惜佩拉似乎心意已決，完全不顧過往情義，只想快點送走兩人。

千萬別忘了灰熊也跟「高富帥」帕森斯分道揚鑣，到現在還找不到交易帕森斯方式，但根據沃神指出，灰熊打算要以去年第4順位選來的傑倫傑克生當作重建核心，問題是這名本季場均13.5分、4.7籃板的菜鳥前鋒根本還不夠格。

最近謠傳NBA本季收視率大跌，是因「小皇帝」詹姆斯跳槽湖人，但實際上本季除了裁判屢屢誤判，不僅灰熊，騎士、公牛、太陽、尼克等隊也都在拚命擺爛，不少比賽還沒開打就知勝負，甚至慘敗頻傳，球迷當然越來越不想看了。

(中時電子報)

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