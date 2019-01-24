影》統一獅新洋投曾為生計在餐廳打工 上大聯盟等了12年

2019年01月24日 00:01 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

統一新洋投奧斯丁2017年在遊騎兵投出大聯盟生涯首次三振。（嵌入自MLB youtube）

王建民在小聯盟沉潛了兩年多，重返大聯盟的勵志故事拍成了紀錄片。而統一獅23日宣布簽下的新洋投奧斯丁（Austin Bibens-Dirkx），勵志程度可不遑多讓，從2006年選秀被水手隊挑中後，奧斯丁努力了12年，期間曾到獨立聯盟和冬季聯盟打拚，非球季還到餐廳打工賺錢，2017年終於在遊騎兵隊站上大聯盟。

「只要給我一件球衣，只要有人願意給我一個機會就好。」奧斯丁曾經這樣形容自己永不放棄的棒球人生。

側投的奧斯丁今年4月就滿34歲，來自於美國奧勒岡州，在高中參與棒球隊訓練時，他是全隊最瘦小的球員之一，已故的美國高中知名棒球教練薛佛（Don Schaefer）卻看出其潛力，跟校隊教練尼可拉斯（Craig Nicholas）說：「你要砍誰都好，那小夥子最好留著。」

奧斯丁在2017年終於完成登上大聯盟的目標。（美聯社資料照）

奧斯丁上大學後開始接受重量訓練，體重增加到近90公斤，球速也突破90哩，逐漸被外界注意。他在波特蘭大學投得不錯，好到足以在2006年選秀的第16順位被水手看上，只是職棒路走得並不順遂。

在水手小聯盟待了3年，奧斯丁被釋出，他去待了一陣子獨立聯盟，後來又被小熊隊簽下。那幾年奧斯丁還趁休季期間到餐廳打工，那是他高中時期就工作過的地方，也在那裡認識後來的另一半，但打工這事可是一點也不浪漫。

「我並不是那種選秀首輪就被看上的球員，為了討生活，休季期間也得有個工作才行。」奧斯丁說。

在小聯盟混了4年還打不出名堂，不少人應該已經要放棄了，或者至少先把學業完成，像奧斯丁在波特蘭大學還差畢業論文，可以先拿到文憑，再看要不要繼續走棒球路，他卻沒有打退堂鼓。

奧斯丁接著又加入過洛磯、國民、藍鳥的小聯盟，2016年則從獨立聯盟起步，季中加入遊騎兵3A。季後他到委內瑞拉打冬季聯盟時，獲得某支中職球隊力邀，但遊騎兵也願意再給他機會。經過長考，奧斯丁決定抓住挑戰大聯盟夢想的最後機會，先跟台灣說抱歉。

奧斯丁的側投球路相當詭異。（美聯社資料照）

2017年5月初，遊騎兵傷了哈默斯（Cole Hamels）與另一位先發投手，人手吃緊，3A投得不錯的奧斯丁終於獲得青睞。在含獨立聯盟至少效力過20隊、投了1501局之後，奧斯丁終於以32歲之齡踏上大聯盟投手丘。

能當長中繼也能客串先發，奧斯丁的大聯盟首季共出賽24場，包括6場先發，繳出5勝2敗、自責分率4.67的及格成績，可惜去年自責分率暴漲到6.20，在球季結束後再次成為自由球員。

這一次，奧斯丁選擇台灣作為他的下一站，是否統一獅就是當年力邀他的加盟的中職球隊，而他是不是還抱著重返大聯盟的夢想？等2月中來台投入統一獅春訓，這位棒球鬥士或許可以給大家一個答案。

(中時電子報)