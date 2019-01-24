連續15年 東基攜手台電歲末關懷獨老

「為愛發光」關懷行動23日邀請近百位弱勢老人，到五星級飯店圍爐，氣氛熱絡。（莊哲權翻攝）

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圍爐宴後，長輩在志工陪同下，拿禮券到大賣場採買。（莊哲權翻攝）

年終歲末，台電、一粒麥子基金會、台東基督教醫院攜手送暖，23日邀請近百位弱勢老人到五星級飯店圍爐及大賣場採買，並人手1件抗寒毛毯帶回家，另有近180位不便出門的則宅配年貨到家；這項「為愛發光」的關懷行動已持續15年。

昨天在圍爐餐會上，先由「不老樂團」的「歡樂流水年華」組曲揭開序幕，台電副總經理李鴻洲、一粒麥子基金會董事長呂信雄致贈毛毯給兩位長輩代表，並舉杯祝福長輩新的一年都能平安、喜樂，佳餚滿桌、溫馨熱鬧。

第一次來到五星級飯店，潘阿嬤細細品嚐菜餚，頻頻表示好吃，偏愛蝦和魚的她，還請服務員幫她打包。

服務人員也發現，有些長輩的被子蓋了多年已老舊，甚至有的還破了，難以應付冬夜的保暖需求，因而今年的年禮選擇贈送毛毯，受惠的長輩有270多位。

到賣場購買生活用品是稀鬆平常的事，但是很多長輩受限於交通、行動等因素，並非人人可以如願，圍爐宴後，近百位長輩在志工陪伴下，以1200元禮券開心採買。

一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，台電對台東弱勢團體的關懷，多年來已開花結果，像是希望種子已有好幾位回到東基或麥子服務來回饋故鄉，這項持續15年的關懷行動，受服務長輩已累計超過4400人次。

(中時 )

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