微風尾牙廖鎮漢、孫芸芸大玩賭城之夜

2019年01月24日 03:29 中時 郭家崴

微風策略長廖曉喬（左起）穿MM6洋裝、GUCCI腰帶、SaintLaurent高跟鞋，戴YUNYUNSUN珠寶、自備的造型手套，與微風創辦人夫人林美瑛一起走紅毯。（粘耿豪攝）

微風執行常董岡一郎宣告今年微風全台10店業績要達300億元。（粘耿豪攝）

伊林娛樂總經理陳婉若（左起）和拍攝微風南山帶逛影片的藝人鄭雅云相偕出席捧場。（粘耿豪攝）

微風總經理畑明男（左起）、執行常董岡一郎、微風創辦人夫人林美瑛、董事長廖鎮漢、董事長夫人孫芸芸、策略長廖曉喬一起為尾牙站台。（粘耿豪攝）

微風集團昨（23日）晚在六星級的文華東方舉辦尾牙，以「CASINO」為主題，微風董事長廖鎮漢夫婦是當然的賭王、賭后，孫芸芸身上行頭出自CHANEL，金色鈕釦綴飾猶如超閃亮的「金幣裝」；廖鎮漢不打麻將，但會玩Blackjack（21點），他說：「我很少賭、很少輸」相當霸氣，夫妻檔連2天作東席開近150桌，比往年120桌還多，是歷年最盛大。

今年會以CASINO為主題，廖鎮漢說是重溫微風廣場18年前首次舉辦的微風之夜，可說是微風18歲的「成年禮」；廖曉喬也以微風獨家引進的MM6勁裝，因應賭城之夜的風格，且捧大嫂的場，戴YUNYUNSUN閃亮亮的DiscoBall（舞廳的閃光燈球）耳環，打理造型有巧思。

廖鎮漢生肖屬豬，豬年是他的本命年，他的願望是希望創造更多的就業機會，認為表現優秀的同仁，年終最少2個月起跳。談起微風南山打出45％餐飲占比，昨獲全台約會打卡點票選第1名，廖鎮漢認為讓消費者先吃吃喝喝才去逛街，顛覆既有先購物為主、用餐為輔的思維。

在他看來，在同業不看好之下，微風做了大家不敢做的事，從東區、台北車站到信義區一路創新、成長、茁壯。18年前微風廣場以「精品時尚、女性經濟」兩大策略奠定基礎；10年進駐台北車站帶動軌道經濟；4年前在含金量最高的信義區帶來時尚和餐飲。

如今微風南山餐飲比例提高超過40％，同業仍不看好，他認為這波做法會引來同業模仿，他還說「同業」是同一群人做一個行業永遠不變，但微風的血液就是要創新，「這是我們的文化，創新就會犯錯，但犯錯是被允許的，這樣才會創新、成長、茁壯。

對於未來，他認為零售業的下一步是「超零售」，分為「SuperFast」就是要用1秒鐘解決問題，贏別人59秒；「SuperPriceCompetitive」價格具競爭力；「SuperPricey」販售唯一、限量、無價的商品；最重要的「SuperConnect」就是「BreezeRewards」APP2015年底至今累積超過50萬名會員、創造235億元營業額，本月起也推出「BreezePay」，他說：「2019年是微風超零售4S的元年。」

(中時 )