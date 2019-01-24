來看生意變怎樣？韓國瑜突襲新崛江幫忙「再創新」

2019年01月24日 01:28 中時電子報 林郁庭

韓國瑜突襲新崛江！(影/韓國瑜臉書)

韓國瑜一路見到攤販，都會問道：「生意有比較好？」並且與她們暢談，了解情況後好回去再修改市政。(圖/翻攝自韓國瑜 臉書)

高雄市長韓國瑜23日晚間10點，下班後突襲到新堀江商圈逛街，想看店家的生意狀況，一路上韓國瑜不斷強調，因為比較多人注重六合夜市，現在換來介紹新崛江。許多民眾看到韓國瑜突然出現，馬上簇擁而上爭著要合照，還有人「搶著要抱著韓國瑜不放」。

韓國瑜突然開直播，說之前大家比較去逛六合夜市，但他認為新崛江是個能代表潮流、高雄人感情深的地方，也不錯，因此想來看現在生意變得怎樣？一路上許多逛街的人潮看到韓國瑜來了，紛紛都上前表示要跟他合照，「市長！我也要拍」、「我要抱著他拍」。

韓國瑜人氣超旺，連攤販老闆也都放下攤子，紛紛聚攏過來，還有人直呼：希望市長再多幫忙顧景氣，也想要跟韓國瑜拍到照，好增加自己攤販人氣。

韓國瑜一路見到攤販，都會問道：「生意有比較好？」有攤販走來跟韓國瑜說，希望韓國瑜再多照顧一下他們的在地市場，他說自市長當選後，有明顯感到生意起來，但是希望不要像煙火一樣只是一瞬間燦爛就沒了。韓國瑜也拍拍他的肩膀說，「好，我知道，我請觀傳局在規劃了。」

另外也有攤販老闆娘陪市長走一小段，她說，新崛江早期人潮多到連擠都擠不進去，但最近幾年年金改革後，消費力降低變得比較沒落，甚至出現晚上點就沒人逛街的情況。韓國瑜追問：「那現在的情況如何？」她回：「現在情況有改善，有人比較多，但是最近韓市長各處跑的攤販追隨擺夜市，感覺是比較立即性的」。而她也表示，新崛江需要一套可以長期性經營的規劃。

韓國瑜則承諾會努力改善經濟，未來各個夜市、商圈會想辦法幫老闆們創新求變，包括要導入一些「文創元素、設計」，主要是讓商圈不再只是吃東西而已，還要有附加價值，還要包括好玩。韓國瑜希望高雄許多商圈未來能充值「文化底蘊」的目標，他說，正在規劃商圈導入文創元素，像是會有藝術家針對商店設計，很快就把商圈設計得讓人永生難忘，不再只是吃完一點東西就忘記這個景點了。他也希望大家多來高雄觀光的話，要來新崛江逛逛。韓國瑜笑說，他當市長不怕冷、不怕睡不夠、他就是怕市民賺不到錢，希望高雄能過好日子。

(中時電子報)