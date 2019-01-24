無辜流浪狗遭比特犬亂咬爆頭　網友爆氣肉搜飼主

2019年01月24日 03:30 中時 張穎齊

基隆市中正路393巷附近，22日發生1隻沒有拴好的比特犬，咬爆流浪狗頸部，附近民眾見狀趕緊拿出器具上前驅趕比特犬，但流浪犬仍血流滿面、奄奄一息。（翻攝自基隆人踹共臉書社團）

基隆市中正路393巷附近，22日發生1隻沒有拴好的比特犬，咬爆流浪狗頸部，網友獲報後，到比特犬飼主家樓下堵人。（翻攝自基隆人踹共臉書社團）

有網友昨（23）日在「基隆人踹共」臉書社團PO文指出，基隆市中正路393巷附近一隻在此活動10多年的流浪犬，22日突然被一隻比特犬攻擊，更被咬到爆頭、全身是血，令人怵目驚心，許多民眾見狀趕緊拿棍子與安全帽要驅逐比特犬，卻仍趕不走，致使流浪狗至今性命垂危，引起大批網友公憤，要肉搜比特犬的飼主，並堵人、討回公道。

陳姓網友PO文表示，22日下午3時許，中正路393巷口走廊出現1名飼養比特犬的飼主，不把狗帶好，曾有放任狗虐殺流浪狗的前科，被罰之後仍不怕，此次隔壁二信合作社中正分社的攝影機清楚拍到，彼特犬主人在虐狗現場，利用自己所養比特犬虐殺流浪老狗，甚至在最後還面帶微笑。

根據畫面顯示，當時比特犬猛咬流浪狗頸部時，很多目擊民眾趕進上前救援，拿著棍子及安全帽要驅趕比特犬，但卻趕也趕不走，直到最後，比特犬主人才把狗拉走，但流浪狗早已血流滿面，奄奄一息。據悉，主人事後裝若無其事，僅說「會帶去醫院」，旋即離去。

「生死未卜！」陳男說，流浪狗在他家附近逗留多年，頗有感情，但卻被比特犬咬成這樣，如今生死未卜，研判應該活不了多久，目前已經報案，要為流浪狗討回公道。

文章與畫面PO上臉書社團後，引起網友公憤，有目擊民眾說，他就在旁邊上班，事發當下聽到流浪狗淒厲叫聲，但彼特犬十分兇狠，如今仍有其他狗的淒厲叫聲，很可憐。

「肉搜出來，我支持私刑啦！」網友紛紛痛批「就是有這種飼主，才會讓比特犬汙名化，狗狗本身沒問題，是養的人教的人的問題最大，請動保處硬起來，這位飼主也應受到嚴懲重罰」、「這個好像是上次故意放狗咬老犬，同一個凶手，這次更殘忍了」。另外，甚至有網友肉搜出比特犬飼主的住宅，到樓下堵人，要求嚴懲飼主。

基隆市動保所長陳瑞濱對此表示，今（24）日會馬上前往處理，並調閱監視器，若查明飼主沒有綁好比特犬，故意放任比特犬行兇害死流浪狗，將依《動保法第25條》處2年以下徒刑，併科20萬到200萬罰金，若傷害為致死，則可處1萬5000元至7萬5000元。

(中時 )