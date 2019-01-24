林予晞《寒單》燒傷妝太可怕嚴藝文誤認她是屍體

2019年01月24日 03:31 時報周刊 張毓琪

演員小薰（黃瀞怡）、林予晞出席首映典禮。想亮影藝提供

賀歲第一強檔《寒單》昨日全台上映，特別於西門町晉德宮（將軍廟）前封街舉辦首映典禮，導演黃朝亮率領胡宇威、鄭人碩、楊貴媚、小薰（黃瀞怡）、林予晞、陳博正、陸弈靜、可青、陳名賀、徐謀俊及紀源熱鬧出席。雖正逢入冬以來最強冷氣團來襲，劇組不畏寒流，更邀來台東玄武堂將北部少見的「炸寒單」重現台北街頭，五位肉身寒單輪番站上戰轎，連續30分鐘砲火猛烈，場面熱鬧萬分，也象徵《寒單》越炸越旺，導演黃朝亮表示：「《寒單》這部電影，不只是台東習俗，不只是兄弟情，這是一部講愛的電影，請大家都進戲院來吧。」

為了真實呈現「炸寒單」習俗的震撼，劇組邀請台東玄武堂堂主李建智議員請來寒單爺，並率百位工作人員到場，將已有60年歷史的炮炸寒單爺重現台北街頭，在西門町電影街鬧區封街炸寒單，寒單爺即為俗稱的武財神，祈求帶旺電影《寒單》，炸出好票房。黃朝亮與眾演員也用金剛火花棒點燃氣勢大砲，象徵票房神炸開。

演員在導演黃朝亮的鏡頭下，屢屢挑戰自己的極限，胡宇威說：「導演把我當洋蔥，把我內心一層一層剝開，衣服也是。」鄭人碩表示：「這部電影我花了百分之兩百的力氣投入，希望票房好，讓我炸越多次。」小薰則坦言，這次她在尺度及心靈上都有了突破，「人生沒有完美，這個角色讓我接納了自己的不完美。」楊貴媚這次演單親媽媽，母子情刻畫細膩，讓她也深受劇本感動，「電影中的媽媽很有智慧，用正面心態陪著孩子一起面對過去，這是每個父母都要學習的。」陳博正大誇胡宇威、鄭人碩兩位後輩演技，「他們是完全真實呈現，因為真實所以動人。」

宣傳期首次露面的金馬影后陸弈靜，在電影中有精彩演出，這可說是陸弈靜從影以來，演過最苦的角色，電影中她台語流利，現實她根本對台語一竅不通，所有台詞，是由導演黃朝亮親自錄下語音，她再土法煉鋼、一字一句死記硬背下來。導演也對陸弈靜的戲印象深刻，有一場拆房子的戲，劇組請來多位台東鄉親當臨演來拉扯住陸弈靜，因鄉親們不太懂得控制力氣，同場戲這樣來來回回被NG了20次，每次拉扯，她都得耗費極大的力氣去掙脫，導演黃朝亮說：「她一個人要擺脫7個人的拉扯，而且那天颳風下雨好冷，陸姊真的非常敬業。」

林予晞則表示：「這次演出《寒單》是我的大突破，打破以往清純形象，而且我的對手鄭人碩是演藝圈費洛蒙最多的男人，相當榮幸。」她為了《寒單》犧牲頗大，電影中雖然被奉為村莊中的女神，但有一幕被砲炸受傷的場面，她接受16小時的特殊化妝，過程中不吃不喝，也沒辦法上廁所，最後呈現出來的效果超逼真，楊貴媚驚呼：「嚴藝文經過嚇到，還以為是真的屍體，我才說妳不知道是畫的嗎？看起來真的太恐怖了！」

導演黃朝亮也提到，其實他心裡一直有個疙瘩，「怕她看了會哭，因為她花那麼多心力，都被煙跟砲擋住了，我們為了真實，即便只露出一點點，全身都要化。」林予晞則笑說：「化完的全身真的是18禁，我覺得導演不全部露出來是正確的決定。」當天更是有5個人幫忙她卸妝，花了4小時才卸掉，林予晞說：「可以為這樣的電影做這樣的貢獻，我個人是很開心的，每個人都很辛苦，為了成就這個作品，希望大家感受到我們的心意跟誠意。」其實當天她的戲份得在馬路上打滾，收工回到飯店更發現，全身都有瘀青、水泡，但她拍的當下完全渾然不覺，「更沒有覺得委屈或是辛苦，因為我們每個人都很投入。」

(時報周刊)