01月24日三大報頭版要聞

2019年01月24日 07:11 中時電子報 綜合報導

@中國時報

兩岸敵意急劇升高，繼美、澳等國禁用華為後，行政院決定擴大禁用大陸科技產品「黑名單」。政院發言人谷辣斯昨表示，政院1月底先公布「處理原則」，針對行政院及所屬中央部會、公營事業進行規範，3月會提出一份禁用名單。行政院資安處說，不只是硬體，包括軟體及服務也在禁止之內。

暢銷作家林清玄22日凌晨於睡夢中過世，享年65歲。林清玄以佛法入散文，著作超過百部，被視為當代的心靈導師，90年代後期轉往大陸發展。去年還曾經為九歌出版社40周年慶回台，久違的出席公開活動。據友人表示，林清玄日前還在台北接受採訪，當時精神、胃口都很好。突然傳出離世消息，許多文壇好友與書迷紛紛在網路上表示驚訝與哀悼。

旺旺集團23日舉行歲末迎春聯歡會，董事長蔡衍明表示，兩岸好，台灣才會更好，而「愛台灣就是讓台灣人民日子過得更好」。他強調，「九二共識」就是「兩岸一家人共識」，要以身為中國人為榮，大聲喊出「兩岸一家親，我們都是中國人，快樂過生活、賺大錢」，期待2019年兩岸要加強溝通，累積互信，「兩岸中國人大團結」。

挾著九合一勝選氣勢，國民黨的2020總統與立委選舉都呈現參選爆炸的態勢，提名辦法也備受關注。黨內親吳中常委李昭平昨提案，建議總統提名先在各地舉辦辯論，再進行分區民調、投票；針對2020立委提名，他建議「訂定二分之一條款」，除非徵召，去年底甫當選的公職人員，不應被提名。

@旺報

去年山東一男子透過通訊軟體QQ認識自稱「杜映虹」的女網友，因同情其被丈夫家暴，兩年來轉帳500多次，給對方近100萬人民幣（約台幣460萬），之後因為女子失聯，男子才報警尋人。警方調查發現，該男子戀愛兩年的夢中情人竟是一名「中年大叔」。這個網路詐騙案給人的啟示是：如果男的可以在網上變成女的，那80歲的老先生、老太太也可以變身20歲的少男少女，反之亦然。

被喻為「全球小商品之都」的浙江義烏，一個占地1105平方公里約當彰化縣大小的縣級市，多達180萬種商品在此進出。在大陸力行經濟轉型升級下，義烏商人「跟著變」，進而蘊藏的是轉型升級逐步發酵的濃縮身影。在義烏國際商貿城開店的格銳特玩具專賣負責人趙永春就說：「以前人來商貿城是講求性價比、找便宜，現在是來找有什麼新的好產品。」

大陸中國航太科技集團七院，展示出最新超高音速飛彈「衛士600L」多用途戰術飛彈系統。該系統改採可進行360度全向攻擊的垂直發射方式，不只能攻擊固定目標，也可以打擊大型移動目標如水面艦艇等。精確導引系統使得打擊精度達5公尺左右。除了能做縱向機動外，還可以做橫向的C型和S型機動彈道，會自動轉彎提高突防效果。

貿協副秘書長王熙蒙日前帶隊參加香港國際授權展，以44家廠商陣容形成台灣授權一條街特色，在展中大放異彩。展期三天吸引1,700家買主洽談、創造逾750萬美元的商機，亦吸引兩岸三地19家媒體採訪報導。

@工商時報

台北市美國商會23日發布「2019商業景氣調查」，其中在能源議題上，86.59％的美商度關切台灣電力供應穩定的問題，也有63.13％的美商關切我國非核家園目標，這數據也顯示，缺電問題已成了外商在台擴展計劃的最大隱憂。

受中美貿易變數及美陸股市動盪影響，台股23日量縮震盪走弱下跌48.26點以9,846.4點作收，成交值675.5億元，為2017年4月25日（扣除周六補行交易日）以來新低量能，水清無大魚，但中小型股輪動，櫃買指數逆勢上揚0.49點收127.52點。專家看封關前台股量縮將成常態，中小型股優於權值股。

經濟部統計處23日公布2018年12月工業生產指數110.31、製造業生產指數為111.42，分別年減1.22％、1.45％，扣除春節因素，終結連30、29個月以來的正成長。經濟部解釋，由於全球經濟成長走緩，及基期較高，所以12月終止連紅態勢。

美商谷歌（Google）在台灣完成其在亞洲的首宗再生能源交易，23日宣布購買10MW再生能源電力，採用漁電共生、預計2020年開始供電，Google也因此成為台灣《電業法》修正案通過後，首家在台灣購買再生能源的企業，由於10MW只能滿足彰濱資料中心部分電力需求，Google將繼續在台尋找合適的再生能源電力。

(中時電子報)