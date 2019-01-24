王淺秋：考慮推出這隻超可愛吉祥物！行銷高雄

高雄市新聞局長王淺秋。(圖/本報資料照，林宏聰攝)

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中時電子報
/綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後努力行銷高雄，要帶動高雄觀光能見度，高雄市新聞局長王淺秋就乘勝追擊，整合觀光、文化等局處共同行銷高雄，為提升高雄城市品牌，建立國際一流城市的印象，一起行銷高雄城市亮點，未來將建立識別LOGO、城市品牌，考慮推出「柴犬」吉祥物，注入新元素，增添新鮮感。

日本犬，指的是原產於日本的犬。而如今“日本犬”有6種，分別是北海道犬、秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬和四國犬，柴犬是其中唯一一種小型犬。 柴犬，原產於日本，是一種古老的品種，1936年12月16日被日本政府指定為“天然紀念物”。(圖/取自網路)
柴犬幼犬。(圖/取自網路)

回顧王淺秋過去曾任六福旅遊集團公關協理、台北101董事長特助、台北市府發言人室主任研究員、主播等，不但有媒體經驗，也在公部門和業界歷練過，歷練相當廣泛和完整。

王淺秋說，高雄有很多不錯的伴手禮，市府將協助建立LOGO識別，歡迎商家來取得免費授權，一起提升包裝，建立共同城市印象。她還說，7月將辦大型活動，「活動未來將成高雄的標誌性活動」，可能每年7月都舉辦，盼吸引人潮駐足高雄。最大目標就是提升高雄品牌形象。

網友對此表示，「是米糠嗎」、「她應該是忙祿程度僅次於韓的！」、「超想買米魯的娃娃」、「個人喜好臺灣獼猴」、「有特色，好記憶就行」、「米糠！」、「可以出公仔」、「順便行銷柴山」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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