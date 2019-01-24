楊秋興建議假扣押陳菊財產？韓國瑜：思考三贏的道路

2019年01月24日 08:09 中時 林宏聰

義聯集團因高雄市政府卡住義大世界開發案而提起國賠訴訟，前高雄縣長楊秋興23日晚間臉書發文，建議韓國瑜假扣押前市長陳菊等人財產；對此，韓國瑜24日清晨到市場發紅包時表示，會再思考有沒有其他的路可以走，他認為，市府、企業、人民三贏是高市府未來最高發展原則，要是企業、市府發生衝突，到最後恐怕無法讓人民過好日子，「台北大巨蛋就是很好的例子」。

韓國瑜今天早上到鳳山鳳農市場發紅包，媒體詢問他昨晚直播突襲新堀江，他說商家覺得人流、生意比以前好，但希望還有成長空間，所以他臨時決定去新堀江看看，晚上只睡2、3個小時，今早就到前鎮魚市場、鳳農市場發紅包，庶民經濟對從事政治活動的人來說要格外重視。

楊秋興昨晚臉書發文，針對義大世界開發案被前市府卡關8年所衍生的國賠訴訟，建議韓市府假扣押陳菊、吳宏謀、楊明州等人財產，韓國瑜表示，他希望未來高雄是個很理想的模式，就是市府、企業跟人民三贏，企業界希望賺錢、市府希望服務與執行公權利，人民則希望過好日子。

他說，如何達到三贏狀態，是高市府未來最高發展原則，過去有些官司、糾紛與衝突，能否重新理順、發展出三贏的關係。如果因為企業家與市府彼此之間發生衝突，訴諸公堂，到最後造成人民無法過好日子、經濟無法發展，從有些公共建設案明顯可以看出來，台北大巨蛋就是很好的例子，其實是市府、企業、人民三者皆輸。

他強調，未來高雄希望企業、政府、人民都能夠得到各自想要的，從這個模式回頭來看，過去市府與義聯集團的官司，是否有其他路可以走，這個非常重要。

媒體續問氣爆案市府有否考慮停止上訴？韓國瑜回答，他已經講了答案，要大家去思考，有沒有第三條路。

韓國瑜今早6點半在鳳農市場發紅包，有人4點多就到場排隊，興奮與韓國瑜合照。他說，市府特製的小紅包非常可愛，供不應求，準備20個已經不夠，還要再趕工加製。

(中時 )