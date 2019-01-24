中正紀念堂轉型是再民主化？李天鐸8字怒轟

文化部長鄭麗君。（資料照,姚志平攝）

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中時電子報
／綜合報導

文化部長鄭麗君日前遭資深藝人鄭惠中賞了一巴掌，引發爭議。鄭麗君昨受訪時未談是否接受道歉，但認為鄭惠中對中正紀念堂轉型有誤解。對此，前國安局官員李天鐸直言，連一座歷史性的中正紀念堂，都能抝成「再民主」？他說什麼都是民進黨説的算，「沒有人比她們更毒！」

鄭麗君昨指出，鄭惠中對中正紀念堂轉型有誤解。她再次強調，中正紀念堂轉型涉及組織轉型、空間轉型，不應簡化為「去蔣化」，而是「再民主化」。

鄭麗君說，所有事情都不能簡化成移除領導人銅像，一切都要經過社會理性溝通，目前中正紀念堂轉型已經展開一年多的討論，包括建置轉型資訊平台網站、舉辦藝術策展，並辦理12場審議式民主願景工作坊等等，「中正紀念堂的發展，關係到首都的願景，大家這次有機會決定中正紀念堂應該朝怎樣的方向發展，但不要簡化成去蔣化。」

對此，李天鐸在臉書發文指出，什麼都是民進黨説的算，她們想做什麼？即便再反對她們也照做不誤，對於「空間轉型」、「結構、組織再造」，李直言，她們真會說話，真懂得包裝設計，這就是「文化台獨」，沒有人比她們更毒！

李說去除先總統蔣中正，1949年代，帶著故宮寶物、黃金、人才來到台灣，經過多少軍人拚命賣命守住台、澎、金、馬，才有今天的中華民國？李也列舉事蹟，包括改教科書、偷運顔真卿漢字帖到日本朝貢，還在計劃性、加速毀滅故宮博物院。此外，鄭麗君說中正紀念堂轉型不應簡化為「去蔣化」，而是「再民主化」，李天鐸直言「其實講白了就是抹滅記憶」。

李天鐸也遺憾表示，前總統蔣中正是陸軍官校的校長，黃埔的精神領袖，為什麼老校長的頭被砍被潑漆，連中正紀念堂，黃埔人最後的精神支柱，都要被滅毀了！「陸軍軍官學校校友會？國防部？中央軍事院校校友總會？都不見有任何行動？」

(中時電子報)

文章來源：李天鐸軍事論壇臉書

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