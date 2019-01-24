國民黨最強戰將有望出線？她直言柯Ｐ動向是關鍵

2020總統大選，台北市長柯文哲的動向受到注目。(中時資料照)

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中時電子報
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最新民調顯示，2020總統大選，新北市長朱立倫的支持度30%，而台北市長柯文哲雖然支持度36%，朱柯兩人差距只差6%，朱立倫儼然已是國民黨內最強戰將，但資深媒體人陳鳳馨認為，柯文哲出不出來參選，才是左右2020總統大選最大變局。

據《TVBS》最新民調顯示，2020總統大選，柯文哲支持度為36%，朱立倫支持度為30%，而總統蔡英文支持度僅為15%。如果是前立法院長王金平和國民黨黨主席吳敦義出馬應戰，王金平對戰柯文哲和蔡英文，支持度為22%：38%：15％；若是吳敦義出馬迎戰柯文哲和蔡英文，則為13%：17％：45%。民調結果顯示，朱立倫已是目前國民黨內的最強戰將。

對此，陳鳳馨於政論節目《少康戰情室》上表示，從民調可以很明顯看出，柯文哲既分裂了民進黨，也分裂了國民黨。柯文哲可以從民進黨拿到四分之一到三分之一的票，如果是蔡英文出來，柯文哲可以說幾乎篤定當選。至於柯文哲在國民黨這邊，如果最後是朱立倫出線，柯文哲也可以拿到五分之一的選票，假如藍營最後是吳敦義和王金平參選，則柯文哲可以分裂更多選票。

陳鳳馨強調，現在最重要的關鍵，是柯文哲的動向。柯文哲現在考量一定是對手是誰，然後決定他出手的力道。而且柯文哲一定有做民調，他現在已經從民進黨拿選票這件事上，改為從國民黨下手。現在中立票都已經在柯文哲手上，他只要從國民黨和民進黨手中各拿三分之一票，柯文哲就贏定了。

(中時電子報)

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