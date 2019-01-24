Bistro88Light鬆餅既華麗又可口

2019年01月24日 09:02 中時 馮惠宜

Bistro88Light逢假日推出下午茶，有甜滋滋灑滿水果的鬆餅，更有鹹香可口俱樂部三明治。（馮惠宜攝）

魅惑草莓棉花糖鬆餅280元：季節限定鬆餅，不只有滿滿草莓還灑滿棉花糖，冰淇淋是草莓口味，吃法很多元，口感也豐富。（馮惠宜攝）

撕裂豬起士俱樂部：以碳烤豬肋排肉撕碎後加上蛋沙拉以及生鮮蔬菜為內餡的三明治鹹香可口，配上脆薯，是不嗜甜食者下午茶滿足味蕾的另一選擇。（馮惠宜攝）

公益路名店Bistro88去年底開了姐妹店Bistro88Light繼早午餐後，近日逢假日推出下午茶其鬆餅不只自調配方現作，灑滿鮮果、配料的呈盤，一上桌就讓消費者驚豔到先餵手機再說，而獨家配方的鬆餅，外脆內軟帶著香草香，堪稱下午茶界最完美鬆餅。

Bistro88以精緻到位的義式料理屹立公益路美食商圈，而Bistro88Light主打親民、輕鬆的用餐體驗，店裏獨創以手機掃QR-CODE的點餐方式，手機掃描後立即跳出菜單讓消費者自己DIY點餐，增添樂趣也減少服務人員隨伺在側的壓迫感。

每逢假日推出下午茶，視覺系鬆餅重量登場

，鬆餅配方是店家特調，加了更多的香草籽和鮮奶油，製作出的鬆餅外脆內軟、香氣更均勻

，尤其加上一球冰淇淋以及滿滿的鮮果，每每一上桌，就讓消費者「哇！」驚豔不已，細細品味起來，更是層次豐富，不但吃到豐富的維他命C，更感受店家滿滿的誠意。

不愛甜食，下午茶裏鹹點主打俱樂部三明治

，三層吐司夾上滿滿餡料，配上脆薯，三款風味各有特色，其中撕裂豬起士俱樂部，以豬肋排肉加上蛋沙拉以及生鮮蔬菜，很適合兩人一起分享。

店名：Bistro88Light

地址：台中市南屯區永春東路869號

電話：04-23825288

營業時間：AM：8：00～PM：10：00（逢假日PM2：30～PM：5：00提供下午茶）

售價：經典檸香鮮奶油佐蜂蜜鬆餅220元、魅惑草莓棉花糖鬆餅280元

(中時 )