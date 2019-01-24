中市警六分局日間封鎖式路檢 掃蕩酒駕

警方於路口周邊舉牌宣導「酒後不開車」、「代客駕車」等觀念，期能藉此將酒駕肇事斷源。（陳世宗翻攝）

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農曆春節前後，是尾牙及春酒旺季！尤其每年一至三月，酒後駕車肇事件數占全年度三分之一以上，為酒後駕車肇事高峰期，雖酒駕傷亡人數已逐年持續減少，但每一起酒後肇事，都可能代表著一個家庭的破碎！

台中市警局第六分局，為有效維護108年加強重要節日安全維護工作期間交通安全，並避免民眾投機心態，認為警方大都於夜間較易酒駕時段執行取締，特於23日下午擇定轄區易酒駕肇事路口，實施封鎖式路檢！

警方全面性攔查掃蕩酒駕，並同步於路口周邊舉牌宣導「酒後不開車」、「代客駕車」等觀念，除希望能夠透過強力執法將酒駕傷亡人數降低；另方面配合宣導，向下扎根以凝聚大眾的共識，將酒駕肇事斷源。

經統計第六分局去年取締酒駕993件，移送公共危險662人，比106年同期取締988件，移送公共危險646人，取締增加5件、移送公共危險增加16人！在嚴厲執法持續之下，尤其針對易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，除提高執法密度及強度，並規劃封鎖式路檢。

警方指出，藉此讓酒駕者被抓的機率提高，大幅減少酒駕車禍的傷亡人數，去年酒駕肇事傷亡60人，比106年同期酒駕肇事傷亡81人，減少21人(-26％)，可見嚇阻作用持續發揮，讓喝酒民眾不敢冒險駕車上路。

第六分局長陳武康強調，台中市對於酒後駕車行為絕對「零容忍」，未來不分日間、夜間及深夜持續加強取締酒駕；呼籲市民尊重自己與他人生命，不要心存僥倖，絕對不要酒後駕車。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

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