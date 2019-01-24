芭樂籽千萬別丟 營養師：4大驚人好處 被封降血脂神物

2019年01月24日 08:59 中時電子報 莊楚雯

許多人會在吃芭樂前，把裡面的籽挖掉丟垃圾桶，怕吃了便秘，據《THealth》報導，芭樂營養價值就在芭樂籽裡面，可降血壓、幫助消化、預防前列腺癌、控制膽固醇。

●幫助消化

芭樂富含許多營養成分，能抗癌、鎮靜、助消化、抗發炎和改善腸胃脹氣等。其實吃芭樂籽能改善排便。

●降血壓

研究顯示，攝取鉀可以調節血液及防止高血壓，而一顆芭樂中鉀含量比一根中等的香蕉高出60％，對降低血壓有很好的效果。芭樂及芭樂籽中，還含有抗氧化劑，有助於預防心血管疾病。

●預防前列腺癌

芭樂的果肉與籽，是消除癌細胞的好物。其中芭樂還有豐富的茄紅素，特別是紅心芭樂，中間的粉紅色籽，番茄紅素幾乎是番茄的兩倍，對預防前列腺癌很有幫助。

●控制膽固醇

芭樂籽纖維豐富，能防止膽汁在腸道中被吸收，讓身體增加低密度脂蛋白受體（LDL受體）的量，產生更多膽汁鹽（bile acids），有助於降低血液中膽固醇。

至於為什麼有「吃芭樂籽會便秘」的說法，是因為芭樂放太久，裡面的纖維跟著硬化，若是腸胃不好、有消化道疾病的人，可能無法消化。加上以前的芭樂，籽多、果肉少，品質不穩，現在的芭樂改良後籽變少，只要吃慢一點、多喝水，並不會便秘。但腸胃不好的人建議少吃籽以免刺激腸胃，造成不適。

(中時電子報)