天然的最好！護理師改行賣鬆餅 客讚：靠近才聞得到香氣

斑馬沃夫的鬆餅即使冷了還是鬆軟，有蛋糕的口感。（周麗蘭攝）

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這是香蕉巧克力杏仁脆片口味。（周麗蘭攝）
斑馬沃夫鬆餅攤老闆林宜芳曾任護理師10年，她的理念是做出好吃又天然健康的鬆餅。（周麗蘭攝）

為了一「攤」夢想，林宜芳辭掉10年醫院護理師工作，在斗六市太平路的騎樓下開「斑馬沃夫」鬆餅攤，她的食材純天然，客人告訴她「走進你的攤子才聞得到香氣！」對她而言，這是高度肯定。

林宜芳從小夢想開甜點店，覺得賣甚麼都好，失敗也沒關係。3年前，她真的辭掉10年護理師工作賣鬆餅圓夢，沒料到一天只賣出4、5片，為了支持一攤夢想，她咬牙早晚都兼差。

林宜芳是護理師出身，對於食材堅持天然、簡單：麵粉、奶粉、雞蛋、油，不加任何香料。

曾有女顧客告訴她，一般鬆餅店遠遠就可以聞到香味，她每次都要走近斑馬沃夫的攤位才知道有沒有開張！雖然不特別香，但吃了覺得是健康的！

有時客人會問林宜芳，她推薦的口味是什麼？她一樣建議：「不介意的話吃原味比較好，比較能夠吃出原始的味道。」

林宜芳自調麵糊，理念是做出天然的甜點，雖然沒有外面鬆餅很吸引人的極度香氣，但很健康，自己的孩子也愛吃。

她堅持的樸實口味慢慢獲得顧客迴響，口碑終於傳開，現在台大雲林分院、成大斗六分院、雲林科技工業區、斗六工業區都會打電話叫外送。

林宜芳的鬆餅冷了吃起來還是像蛋糕，她說，客人很常買她的原味鬆餅回家，放冰箱冷凍二至三天，解凍、預熱、回烤3至5分鐘，吃起來口感還是像剛烤起來的一樣。

設在斗六市太平路22號（華南銀行旁）的「斑馬沃夫」鬆餅攤，有甜、有鹹口味，特色口味是蔬食薯泥，馬鈴薯、雞蛋、紅蘿蔔，調和了再加起司粉，口感非常滑順，但冬天限量供應。

(中時 )

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