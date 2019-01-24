影》霸氣！趙少康一句話嗆爆謝長廷

2019年01月24日 09:20 中時電子報 陳弘美 ／整理報導、 蔡孟哲 ／影音 ／整理報導、／影音

資深媒體人趙少康。(圖片取自Youtube)

外交部日前駐日人事異動！原本任駐史瓦帝尼公使蔡明耀改任駐日副代表，而原駐日副代表郭仲熙返國接任。對於這次人事異動，資深媒體人趙少康直接斥責駐日代表謝長廷，更要謝聽著，「這個駐日代表可能不保」！

不動謝長廷！ 駐日副代表換人蔡明耀接棒

原本之前外界就盛傳台灣日本關係協會祕書長張淑玲將接任駐橫濱分處處長，當時外交是如何否認這消息，而當初張淑玲又是如何表示委屈。看來，張淑玲現在也不必委屈，畢竟都要去橫濱接任分處處長，之前委屈都不算什麼了！而張淑玲的遺缺由駐日副代表郭仲熙返國接任，駐史瓦帝尼公使蔡明耀改任駐日副代表。

對於外交部這波駐日人事異動，資深媒體人蘭萱日前於政論節目《少康戰情室》表示，一個駐日副代表，居然會放在報紙的頭條。如果蔡明耀真的如此之好，那麼讓蔡接任駐日代表不是更好？這所顯示的是，總統蔡英文換不了謝長廷，怕會影響民進黨內派系的政治效應；其次是影響對日關係。因此，蔡英文不敢換謝長廷，否則將影響總統大選的布局。但是，選舉跟國家利益有什麼關係？

對於蘭萱的言論，趙少康深有同感。他直斥謝長廷，要謝長廷聽著，小心，注意一點，這個駐日代表可能不保了！蔡英文就算不敢把謝幹掉，也派一個副手去取代謝的工作和重要性。

(中時電子報)