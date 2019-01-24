孟晚舟可免遭引渡？加駐陸大使獻計提三點

加拿大駐中國大使麥家廉表示，孟其實可以提出三點「強而有力論據」避免加國將她引渡至美。（美聯社）

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中時電子報

面對美國司法部門確信將在期限內對華為財務總監孟晚舟提出引渡，加拿大駐中國大使麥家廉表示，孟其實可以提出三點「強而有力論據」避免加國將她引渡至美；如果事件真的要去到法庭聆訊的話，孟晚舟勝訴機率也很高。

加拿大駐中國大使麥家廉坦言，此案激怒了中國大陸，但加拿大是法治國家，政府不能改變司法程序。

根據加拿大中文媒體《星島日報》23日報導，麥家廉（John McCallum）在加拿大接受中文媒體訪問時表示，孟的律師可以從三方面來為她辯護。首先，美國總統川普先前表示「如果符合國家安全利益，或是有助與中國達成貿易協議，他將會介入孟晚舟案」，顯示此案涉及政治因素，不符合引渡條約。其次，該案是否涉及治外法權問題。最後，孟晚舟個案中涉及的美國制裁伊朗行動，而加拿大方面並未參與。

麥家廉認為，這些都是有力的論證，可以給法官做出是否引渡的正確裁決。至於這些過程，加拿大政府都不會參與，完全走法律程序。之後如有必要，司法部長才可能對此進行審議。

麥家廉又說，他認為解決孟晚舟案有三個可能結果，第一個是引渡孟晚舟，但這「不會是個快樂的結果，而且將需時數年」，因為她可能提出上訴；第二為美國與中國大陸達成交易，美方撤回引渡要求；第三個則是加拿大法院判決釋放孟晚舟，原因是美國的要求沒有道理。

麥家廉坦言，此案激怒了中國大陸，但加拿大是法治國家，政府不能改變司法程序。不過他認為，孟晚舟在此案中有很大的勝訴機率。就連她的父親任正非都認為，司法系統會給她的女兒一個公平審判。

麥家廉最後強調，陸加關係應繼續向前發展。儘管現在大家正處於一個困難時期，但兩國人民都已經投入很多，現在不應該中斷友好關係，而是應該繼續向前發展。

(中時電子報)

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