獨家》第一次就給台灣！澳門米其林三星「8餐廳」3月來台客座

2019年01月24日 09:21 工商 姚舜

澳門新葡京酒店〈8餐廳〉行政總主廚謝錦松廚藝資歷輝煌，他將於3月率廚團客座君品酒店〈頤宮〉中餐廳。（圖／新葡京酒店）

這不是難！而是很難！非常難！經過非常非常多次「用力且誠意的溝通與爭取」，澳門新葡京酒店終於同意接受台北君品酒店的邀請，讓館內米其林三星中餐廳〈8餐廳〉行政主廚謝錦松率廚藝團隊客座君品酒店〈頤宮〉中餐廳，與君品酒店行政主廚陳偉強、〈頤宮〉中餐廳行政主廚陳泰榮攜手，3位米其林三星中餐主廚聯烹共燴「米其林星耀宴」，時間訂在3月8日與3月9日兩天，中午與晚餐的套餐每人都是12,800＋10％，為農曆年後第一場、也是最高檔的米其林星光饗宴。

同時，這也是澳門新葡京〈8餐廳〉自在米其林指南中得到三星肯定後迄今，首次接受國外飯店邀約走出館外客座，也是餐飲史上兩家米其林三星中餐廳合作，所以非常非常難得。因為，過去全世界許多飯店餐廳都力邀香港與澳門的米其林三星中餐廚團客座，卻沒未成功過，君品這回能得到新葡京首肯「放人」，想必動用了相當資源。

澳門新葡京酒店的〈8餐廳〉，連續多年在〈香港／澳門米其林指南〉中得到三星，在〈譽瓏軒〉也得到三星之前，〈8餐廳〉更是澳門唯一的米其林三星中餐廳。而君品酒〈頤宮〉中餐廳，則是史上第一本〈台北米其林指南〉中，第一、也是唯一得到米其林三星的餐廳，更是全世界第5個得到米其林三星的中餐廳，如今全球中餐業界的「稀有物種」將強強聯手推共譜星光饗宴，非常有賣點。

澳門新葡京酒店內〈8餐廳〉是高檔中菜餐廳，菜單主攻精緻港點與作功繁複的新派粵菜。餐廳設計師將寓意活力十足的金魚，以及象徵吉祥富貴的「8」字融匯在其室內設計中，展現傳統中國特色與富貴大器特質。〈8餐廳〉菜單上的新派粵菜品項眾多，中午的精緻創意港點品項種類多達近50款。「8餐廳」另一「傲世武器」是挾新葡京酒店實力，餐廳酒窖內收藏超過16,900款各國名酒，一般餐廳沒有這能耐。

新葡京酒店〈8餐廳〉行政主廚謝錦松，廚藝資歷超過50年，2015年他應邀出任澳門新葡京酒店「8餐廳」行政總廚。謝錦松1969年開始廚藝生涯，他曾擔任馬來西亞的喜來登酒店擔任中餐行政總廚、香港深灣遊艇俱樂部中餐行政總廚，以及香港文華東方酒店中餐廳行政總廚與香港唯港薈酒店中餐廳行政總廚。廚藝資歷相當輝煌，同時他也曾獲香港中華廚藝學院邀請出任「南方菜的首席講師」，培訓和指導餐飲業界的專業及優秀人才。

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